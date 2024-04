Mosbach. (stm) Zum Saisonauftakt der Erlebnismärkte lockt wie gewohnt der Kunsthandwerkermarkt mit französischem Markt in die historische Altstadt Mosbachs. Die lange Tradition der Handwerkskunst in der Stadt lebt beim zweitägigen Markt am kommenden Wochenende, 6./7. April, wieder auf.

In der Fußgängerzone und im Rathaussaal am Marktplatz bieten jeweils von 11 bis 18 Uhr zahlreiche Stände feines und handgemachtes Kunsthandwerk an. Angeschlossen ist auf dem Kirchplatz der französische Markt, der die Besucherinnen und Besucher mit Original-Spezialitäten zu kulinarischen Streifzügen ins Nachbarland verführt.

An beiden Tagen lädt ein umfangreiches Rahmenprogramm die ganze Familie zum Besuch des Erlebnismarktes ein. Am Samstag startet um 13 Uhr im Hospitalhof die Führung "Mosbacher Fachwerk".

Für alle, die Handwerkskunst hautnah erleben möchten, werden am Sonntag auf dem Marktplatz zahlreiche Vorführungen wie Klöppeln, Showsägen mit der Kettensäge, Flechtarbeiten mit Kräutern und Gräsern sowie Tupftechnik mit Schablonen angeboten. In der Mitmach- und Frühlingswerkstatt kann man selbst aktiv werden und eigene Kerzen ziehen, mit Weiden flechten oder Türkränze binden. Für Kinder gibt es eine Spielstraße.

Während das Trio Marc Delby am Sonntag stilvoll und charmant die Besucher mit französischen Chansons und Musettes auf dem Marktplatz unterhält, spielt die Frauentrommelgruppe Tamburi Carini mitreißende Rhythmen in der Fußgängerzone.

Die Fachgeschäfte haben am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet und bieten die Möglichkeit zum entspannten Einkaufsbummel in der frühlingshaft geschmückten Altstadt.