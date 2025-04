Mosbach. (RNZ) Die Themenmärkte-Saison in Mosbach startet. Am Samstag, 5., und Sonntag, 6. April, bieten zahlreiche Stände in der Fußgängerzone und im Rathaussaal feines, handgemachtes sowie historisches Kunsthandwerk an. Angeschlossen ist auf dem Kirchplatz der französische Markt, der die Besucher zu kulinarischen Streifzügen verführt.

An beiden Tagen findet der Markt von 11 bis 18 Uhr statt und bietet zudem ein umfangreiches Programm für die ganze Familie. Am Samstag startet um 13 Uhr vor der Tourist Information am Marktplatz die Führung "Mosbach im Mittelalter". Nach dem Wochenmarkt dreht ab 14 Uhr eine Bimmelbahn eine kleine Runde durch Mosbach ab dem Marktplatz.

Am Sonntag wird auf dem Marktplatz Showsägen mit der Kettensäge sowie eine Bastelstation für Kratz- und Klebebilder angeboten. In der Mitmach- und Frühlingswerkstatt können Besucher selbst aktiv werden. Bei einer Führung ab 11 Uhr wird besonderes Augenmerk auf das Fachwerk gelegt, Treffpunkt ist hier der Hospitalhof. Auch die Bimmelbahn ist den gesamten Tag über unterwegs.

Das Trio Marc Delby unterhält ab 13 Uhr die Besucher mit französischen Chansons und Musette. Die Fachgeschäfte haben am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Info: www.mosbach.de/erlebnismaerkte