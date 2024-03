Mosbach. (schat) Der Weg durch Mosbach ist für Verkehrsteilnehmer aller Art seit geraumer Zeit wieder einigermaßen beschwerlich. Die grundlegende Sanierung der Bundesstraße B27 im Abschnitt zwischen den Abzweigen Kistnerstraße und Wasemweg (bzw. bis auf Höhe der Jet-Tankstelle) ist in der finalen Phase. Im vergangenen Jahr hatten die aufwendigen Baumaßnahmen von Frühjahr bis in die Vorweihnachtszeit für Behinderungen gesorgt, nun wird nach Ende der "Umleitungspause" noch einmal mehrere Wochen erneuert.

Bis Anfang Mai – und damit rechtzeitig zum Mosbacher Frühlingsfest – soll die Gesamtmaßnahme dann abgeschlossen sein, rund 1,5 Mio. Euro hat das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe an Kosten für die Sanierung der B27 eingeplant. Die RNZ hat zum aktuellen Stand bei der Leiterin der RP-Pressestelle, Irene Feilhauer, nachgefragt.

Der Verkehr auf der Ortsdurchfahrt in Mosbach läuft zeitweise recht schleppend. Laufen denn die jüngsten Sanierungsmaßnahmen selbst wie geplant und überraschungsfrei?

Bisher läuft alles ohne besondere Vorkommnisse.

Welche Arbeiten wurden im finalen Sanierungsabschnitt nun schon erledigt, welche stehen noch aus?

Insgesamt sind es im Kreuzungsbereich (Wasemweg/Odenwaldstraße B 27) vier Bauphasen. Phase eins ist bereits fertiggestellt, in Phase zwei liegen wir ebenfalls im Zeitplan und werden am 2./3. April Asphalt einbauen. Danach folgt die Phase drei auf der Fahrspur in Richtung Buchen, die etwa zweieinhalb Wochen benötigen wird.

Und welche Arbeiten werden in den einzelnen Phasen konkret erledigt? Aktuell scheint man noch im Untergrund beschäftigt zu sein ...

Es mussten neben den offensichtlichen Straßenbau- auch Leitungsarbeiten an einer Stromleitung der Stadtwerke erledigt werden, um das Netz weiter für die Zukunft zu rüsten. Ebenso wurden Leerrohrpakete verlegt, um in Zukunft die Fahrbahn nicht unnötig öffnen zu müssen. Zudem wird in der aktuellen Bauphase auch eine Wasserleitung erneuert.

Im Übrigen sind die Haupttätigkeiten dem klassischen Straßenbau zuzuordnen. Hier gab es erneut das Thema Untergrund, der mit einer Lage Grobschotter verbessert wird. Dies ist keine zusätzliche Leistung, sondern war so finanziell und zeitlich vorgesehen. Sobald alle Nebenarbeiten abgeschlossen sind, werden noch neue Bordsteine gesetzt und die jeweiligen Oberflächen wiederhergestellt.

Bleibt es beim jüngsten Zeitplan? Oder anders gefragt: Wann ist alles fertig und die Strecke endlich wieder frei befahrbar?

Aktuell steht der bereits kommunizierte Zeitplan mit einer Fertigstellung am 3. Mai 2024. Die abschließenden Markierungsarbeiten finden in der Woche vor dem Frühlingsfest statt.

Erreichen denn auch Sie Rückmeldungen in Form von Beschwerden von Bürgern/Verkehrsteilnehmern?

Es kommen teilweise Rückmeldungen bei uns an. Im Rahmen einer Baumaßnahme sind Behinderungen leider nicht zu vermeiden, ebenso ist mit Verzögerungen im Verkehrsablauf zu rechnen. Im Großen und Ganzen funktioniert die Verkehrsführung. Mit den vor Ort direkt Betroffenen standen wir bereits vor der Baumaßnahme – und stehen auch weiterhin – in einem regelmäßigen Austausch.

Abschließende Frage: Ist der Baukostenrahmen für die Gesamtmaßnahme denn einzuhalten?

Der grobe Kostenrahmen wird eingehalten, es gibt lediglich leichte Kostensteigerungen, die sich in einem niedrigen einstelligen Prozentbereich bewegen. Kostentechnisch rechnen wir mit keinen Überraschungen.