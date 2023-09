Diedesheim. (schat) Die gute Absicht war erkennbar, allein die Ausführung ging daneben. Grundsätzlich scheint es gut und angebracht, gerade im Bereich von Kindergärten und Grundschulen das Tempo der Verkehrsteilnehmer, die sich drumherum bewegen, zu kontrollieren.

Diesem Ansatz folgten Mitarbeiter der Stadt Mosbach auch am Dienstagmorgen, als sie mit einem von einem externen Unternehmen bestellten Skoda eine Geschwindigkeitskontrolle in unmittelbarer Nähe der Grundschule Diedesheim starteten. Dabei stellte der Messdienst das Messfahrzeug allerdings direkt an dem dortigen Fußgängerübergang ab, sodass die Straße (vor allem von Kindern) an dieser Stelle zumindest teilweise gar nicht mehr einsehbar war. Was trotz Ampelregelung ja durchaus wichtig ist.

Die unpassende Positionierung des Radarwagens bemängelte auch ein aufmerksamer RNZ-Leser, der sich fragte, ob eine Kontrolle so überhaupt "was bringt". Denn der Skoda stand ja nicht nur im Sichtfeld der Kinder, sondern auch "mitten auf der Straße", wodurch passierende Verkehrsteilnehmer seiner Einschätzung zufolge ohnehin abbremsen mussten.

Bei der Stadtverwaltung zeigte man sich ob der eher unglücklich verlaufenen Tempokontrolle durchaus einsichtig. Zwar gebe es für den Messdienst grundsätzlich eine Ausnahmegenehmigung, was die Positionierung angeht, erklärt Pressesprecherin Meike Wendt auf RNZ-Anfrage.

Und für eine Tempokontrolle rund um eine Fußgängerampel müsse auch ein bestimmter, enger Radius eingehalten werden. Aber der am Dienstag gewählte Standort sei "zugegebenermaßen nicht gerade sinnvoll" gewesen. Bei kommenden Messungen wolle man hier sensibler agieren und die Positionierung dementsprechend besser wählen.