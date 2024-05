Mosbach. (schatt) Die Kapelle spielte "Musi mit Herz", die Sonne lachte, der Marktplatz schon am Vormittag gut gefüllt. In Mosbach wird seit heute ausgelassen und ausdauernd der Frühling gefeiert, mit dem Fassanstich eröffnete Oberbürgermeister Julian Stipp kurz nach 11 Uhr am Vatertag die Traditionsveranstaltung.

Bereit seit mehr als 50 Jahren wird das Frühlingsfest unter Regie der Werbegemeinschaft Mosbach Aktiv immer im Mai in der Fachwerkstadt gefeiert, diesmal gleich fünf Tage lang. Neben Riesenrad, Breakdance und Co. locken auf der Festmeile auch reichlich kulinarische Genüsse, zudem gibt’s Live-Musik satt.