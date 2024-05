Mosbach. (schat) Es fühlte sich ein bisschen an wie ein Warmlaufen für das nahende Frühlingsfest. Zum ersten Mal lud der Rotary-Club Neckar-Odenwald-Kreis am Abend vor dem Tag der Arbeit zum Maibaumfest an den Mosbacher Marktplatz ein. Der zeigte sich bald nach dem offiziellen Startschuss ordentlich belebt, als RC-Präsident Dr. Jens Kleine gemeinsam mit OB Julian Stipp die Gäste unter dem stattlichen Maibaum willkommen hieß. Den hatten die Rotarier bereits am Montagmorgen mithilfe von Tieflader und Kranwagen sauber in Mosbachs Mitte platziert (wir berichteten). "Wir wollen eine alte Tradition wiederbeleben", machte Jens Kleine deutlich – der bis dato letzte Maibaum in der Kernstadt war vor Jahrzehnten an der Bleichwiese aufgestellt worden.

Am Ende des letzten Aprilabends, den die Stadtkapelle Mosbach und das Duo "Weddes Toffee" musikalisch umrahmten, ließ sich festhalten: Die Wiederbelebung ist geglückt, das kleine Fest vor dem großen Fest hat Potenzial für Verstetigung. Zumal sich in der nahen Weinbar mit Musik von "Diggin’ Treasure" noch eine weitere Station für den gemeinsamen Tanz in den Mai bot. "So sollte das eigentlich immer sein", befand ein Nachtschwärmer mit Blick auf das Unterhaltungsangebot in der Altstadt.

Sehr zufrieden sind auch die Rotarier mit der neuen Veranstaltung. "Wir haben viel Feedback bekommen", freut sich Jens Kleine: "Da war viel Lob dabei, aber auch ein paar Anregungen für mögliche Verbesserungen." Mit dem Fest stärke man auch die Gemeinschaft im Club selbst, eine Wiederholung sei auf jeden Fall geplant, so der RC-Präsident.