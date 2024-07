Mosbach. (RNZ/stm) Wie schnell doch zehn Jahre vergehen: Im Jahr 2013 lud man im Rahmen des Mosbacher Sommers erstmals zu "Folk am Neckar" an und in den Burggraben Neckarelz ein. Seither hat sich das Festival ein treues Stammpublikum erarbeitet, zumal jedes Jahr neue Fans hinzukommen.

Für ein unvergessliches Erlebnis sollen auch in der Jubiläumsausgabe am 2. und 3. August wieder sorgsam ausgewählte Bands sorgen, die eine große Bandbreite der Folkmusik abbilden.

Und dann sind es eben auch die zauberhafte Atmosphäre rund um den Burggraben, das etwas andere Essen und die stimmigen Drinks, die ein besonderes Festival-Ambiente schaffen. Mit einer Übernachtung im extra eingerichteten Folk-Camp lässt sich das Erlebnis noch bereichern.

Den Programmauftakt am Freitag bestreiten ab 19 Uhr "Johnny and The Yooahoos" mit ihrer frischen Interpretation von Indiefolk und Retrobluegrass. Den Bayern schließt sich mit "The Clan" eine Folkpunk-Partyband aus Italien an. Mit fettem Dudelsack-Sound, E-Gitarren und Schlagzeug sind sie die Vertreter der etwas härteren Gangart.

Für den stimmigen Abschluss zeichnen dann die "Old Blind Dogs" verantwortlich, von deren Namen man sich keinesfalls täuschen lassen sollte. Am Samstag geht es weiter mit dem Indiefolk-Quartett "Napaea", dem "The Jeremiahs" mit dem stimmgewaltigen Joe Gibney folgen.

Das Schweizer "Saint City Orchestra" liefert bodenständig rockig, ehe "Mànran", die preisgekrönte schottische Spitzengruppe der Tradszene, am Burggraben übernimmt. Die waren schon bei der Premiere 2013 mit am Start – und wollen beim kleinen Festival-Jubiläum natürlich mitfeiern.

Tickets gibt es unter anderem bei der Tourist Info in Mosbach am Marktplatz.