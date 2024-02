Mosbach. (stm/RNZ) Auch wenn das Wetter zuletzt nicht danach aussah: Der Frühling steht vor der Tür – und damit auch die neue Saison der Mosbacher Markterlebnisse. Die stets gut besuchten Märkte werden auch in diesem Jahr zahlreiche Gelegenheiten zum Besuch der Innenstadt bieten. Seit nunmehr 20 Jahren stellt das Mosbacher Stadtmarketing das bunte, genussvolle und abwechslungsreiche Programm der monatlich stattfindenden Erlebnismärkte zusammen.

Dem bewährten Konzept folgend, dürfen der Blumen-, Antik-, Kräuter- und Brotmarkt sowie die Kunsthandwerkermärkte im Frühjahr und Herbst natürlich auch 2024 nicht fehlen. Im Juni wird der Reigen um den Naturparkmarkt, bei dem alle angebotenen Erzeugnisse aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald kommen, erweitert.

Die Aktion "Mosbach spielt", die sich in den vergangenen zwei Jahren erfolgreich etabliert hat, verwandelt im Juni die gesamte Innenstadt in eine Spielwiese für Groß und Klein. Im September ergänzt der Buchmachermarkt mit dem Bücher(floh-)markt am Sonntag den großen bunten Strauß der Erlebnismärkte 2024.

Zum Saisonauftakt lockt wie gewohnt der Kunsthandwerkermarkt mit französischem Markt in die historische Altstadt. Die lange Tradition der Handwerkskunst in der Stadt lebt bei diesem zweitägigen Markt am Samstag und Sonntag, 6./7. April wieder auf. In der Fußgängerzone und im Rathaussaal wird an zahlreichen Ständen feines Kunsthandwerk angeboten.

Angeschlossen ist auf dem Kirchplatz der französische Markt, der die Besucher zu kulinarischen Streifzügen ins Nachbarland verführt. An beiden Tagen gibt es ein umfangreiches Programm für die ganze Familie. Die Mosbacher Fachgeschäfte haben am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Märkte und Feste im Überblick:

> 6./7. April: Kunsthandwerkermarkt / Französischer Markt; Verkaufsoffener Sonntag der Mosbacher Fachgeschäfte.

> 4. Mai: Blumenmarkt.

> 9. bis 13. Mai: Frühlingsfest (Veranstalter: Mosbach Aktiv); Verkaufsoffener Sonntag.

> 9. Juni: Naturparkmarkt.

> 15. Juni: Mosbach spielt.

> 6. Juli: Antikmarkt.

> 3. August: Kräutermarkt.

> 7. September: Kurpfälzer Brotmarkt.

> 7./8. September: Buchmachermarkt mit Bücher(floh)markt am Sonntag.

> 5./6. Oktober: Kurpfälzer Erntefest; Verkaufsoffener Sonntag der Mosbacher Fachgeschäfte.

> 2./3. November: Mittelalter- und Kunsthandwerkermarkt; Shoppingabend am Samstag.

> 29. November bis 22. Dezember: Mosbacher Weihnachtsmarkt mit Advents-Shoppingabenden am 14. und 21. Dezember.