Mosbach. (RNZ/pol) Die Woche startete wild: Am frühen Montagmorgen flüchtete ein 22-Jähriger in Mosbach vor der Polizei, nachdem der junge Mann zuvor gegen 0.30 Uhr mit seinem Opel im Hammerweg einer Streife entgegengefahren war. Da sein Frontlicht defekt war, wendeten die Polizisten den Streifenwagen und folgten dem Opel. Der Fahrer des Opels beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Herrenwiesenstraße davon. Im Bereich des Erlenwegs konnte das Fahrzeug eingeholt und der Fahrer zum Anhalten aufgefordert werden. Dies missachtete der junge Mann aber, fuhr weiter und mit circa 80 km/h in die Goethestraße ein. Im weiteren Verlauf raste er durch den verkehrsberuhigten Bereich, um anschließend nach links auf die Steige und kurz darauf nach rechts auf die Heidelberger Straße ab- bzw. einzubiegen. Auf der Bundesstraße 27 setzte er seine Fluchtfahrt in Richtung Mosbacher Kreuz fort. Zwischen der Abfahrt Neckarelz-Süd und Neckarzimmern konnte der Opel dann allerdings final von der Polizei gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden.

In deren Verlauf stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nachdem ein Schnelltest positiv auf THC verlief, musste der junge Mann die Polizeibeamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.