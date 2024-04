Mosbach. (schat) Unter der mächtigen Linde war wieder mächtig was los. Als Schattenspender musste die bei der After-Work-Party des Lions-Clubs ElzNeckar am Donnerstagabend am Mosbacher Kirchplatz nicht fungieren, der tollen Stimmung bei der Feierabendsause konnten aber weder der wolkenverhangene Himmel noch frostige Temperaturen etwas anhaben. "Die Leute wussten um das Konzept und sind warm eingepackt gekommen", erklärt Dr. Steffen Ritter, Präsident des Lions-Clubs, schmunzelnd. Und reicht sogleich eine Zusammenfassung des kollektiv zelebrierten Feierabends nach: "Es war echt super."

Eine Einschätzung, die der LC-Verantwortliche nicht exklusiv hat: In der großen Runde oberhalb des Marktplatzes waren viele lächelnde, entspannte Gesichter auszumachen. Einen stimmigen Beitrag zum angenehmen Abend steuerten auch die Musiker von "Bundesjugendspiele" bei. Die nunmehr sechste Auflage der After-Work-Party war für die Band eine Premiere – bei der sie sich für weitere Engagements aber durchaus empfehlen konnte.

"Wir sind sehr zufrieden", erklärt Steffen Benz als Chef-Organisator im Nachgang der Party in Mosbachs Mitte. Und die Feier wirkt nach: Mit dem Erlös des Abends wolle man – wie immer – wieder soziale Projekte in der Region unterstützen, so Benz und Ritter weiter.