Mosbach. (RNZ/pm) Abba ist retro, zeitlos, immer aktuell. Nach dem Erfolg der diesjährigen Tour ist die Live-Inszenierung 2024 auch in Mosbach zu erleben. Am Donnerstag, 18. April 2024, kommt "Abba Gold – The Concert Show" um 20 Uhr in die Alte Mälzerei.

Abba hat nach 35 Jahren 2021 ein neues Album veröffentlicht. Die Künstler haben aber definitiv ausgeschlossen, dass sie je wieder live zusammen auf der Bühne stehen werden. Mit "Abba Gold – The Concert Show" sind Songs und Lebensgefühl der Popband aber auch live und mit echten Musikern auf der Bühne zu erleben. Wenn Welthits wie "Waterloo", "Money, Money, Money", "Thank you for the music", "Mamma Mia", "SOS", "Super Trouper", "Dancing Queen", "Chiquitita" oder "Fernando" erklingen, eine Video-Show mit Live-Kamera das Bühnengeschehen nahebringt und eine Retro-Licht-Show für Glamour-Atmosphäre sorgt – dann kommt das Gefühl der Abba-Welt auf.

Dass dieses Gefühl zum Leben erwachen kann, dafür sorge die Show mit Professionalität und Authentizität bis ins kleinste Detail, verspricht der Veranstalter. Nicht nur die Kostüme säßen ebenso wie die Choreografien auch der schwedische Akzent der legendären Vier aus Stockholm sei originalgetreu zu hören. Vor allem aber glänze die Show mit ihrem Sound. Wochenlang werde im Tonstudio getüftelt, einstudiert und geprobt, bis alle Beteiligten mit gutem Gewissen sagen könnten: Was wir unserem Publikum bieten, wird den schwedischen Popgiganten gerecht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Vorverkauf für Abba Gold 2024 gerade begonnen. Karten gibt es unter anderem bei den Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung.