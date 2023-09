Mosbach. (pm) Das Familien- und Freizeitbad faMos schließt am Dienstag seine Pforten für die Saison 2023. Die Bilanz des Sommers fällt dabei ausgesprochen gut aus. Mit rund 120.000 Besucherinnen und Besuchern rangiert das Interesse an der größten Freizeiteinrichtung im Neckar-Odenwald-Kreis im langjährigen Mittel. In den 25 Jahren seit dem Umbau des Spaßbades waren durchschnittlich etwa 125.000 Gäste pro Saison in dem Freibad, wie die Stadtwerke Mosbach als Betreiber mitteilen.

Das bedeutet: Das faMos haben seit der Erneuerung des Bads mit dem Aufbau der 75 Meter langen Riesenrutsche, dem Umbau der Außenanlagen und der Neugestaltung von Gastronomie und Umkleidebereich im Jahre 1998 mehr als 3,1 Millionen Gäste besucht. "Wir sind sehr froh, dass das Interesse an unserem Freibad nach wie vor ungebrochen ist", erklärt Jürgen Jaksz, Geschäftsführer der Stadtwerke Mosbach.

Das faMos-Team hat in der Saison 2023 einige neue Erfahrungen gemacht. Die Diskussionen um die Sicherheit im Bad, wie sie in ganz Deutschland für Schlagzeilen gesorgt haben, sind auch in Mosbach geführt worden. Signifikant mehr Zwischenfälle waren zwar nicht zu verzeichnen, aber insgesamt war die Stimmung bei manchen Besuchern mitunter aggressiver als bisher und auch der Ton im Umgang unter den Badegästen sei deutlich rauer gewesen.

"Wir werden auf diese Entwicklungen reagieren und unsere Sicherheitsvorkehrungen anpassen", stellt Jaksz klar. "Das sind wir den Badegästen schuldig, die einfach nur entspannt einen schönen Tag im faMos verbringen möchten – und das ist die ganz überwiegende Mehrheit." Ab der kommenden Saison sollen Sicherheitskräfte eingesetzt werden und Ausweise und Rucksäcke am Eingang kontrollieren.

Nicht nur für die Besucherinnen und Besucher – auch für die Mitarbeitenden im faMos hätten die Stadtwerke eine besondere Verantwortung, so Jaksz. "Das Team hat auch in diesem Jahr wieder Außerordentliches geleistet", lobt der Geschäftsführer. "Deshalb muss sichergestellt sein, dass die Arbeit im faMos nicht durch ungebührliches Verhalten einzelner Gäste in Mitleidenschaft gezogen wird."

Deutlich angestiegen ist der Anteil von Familien mit Kindern im faMos in dieser Saison. "Daran können wir sehen, welchen Stellenwert das Schwimmbad für große Teile der Bevölkerung in und um Mosbach herum besitzt", folgert Jaksz. Auch die Verweildauer im Bad sei signifikant gewachsen. "Viele Familien kommen bereits morgens mit ganz viel Equipment zu uns und bleiben dann im Grunde bis zur Schließung am Abend."

Besondere Erwähnung finden in der Bilanz der faMos-Betreiber auch die Verantwortlichen für die Bad-Gastronomie "Oase": "Trotz Fachkräfte- und Personalmangels haben die Kollegen dort bemerkenswert gearbeitet und wesentlich zu der guten Stimmung im faMos beigetragen", ist Jaksz dankbar.

Das Hallenbad am Schulzentrum in Mosbach öffnet seinen Betrieb ab Mittwoch, 4. Oktober. Die Freibadsaison 2024 im faMos startet dann aller Voraussicht nach Mitte Mai des kommenden Jahres.