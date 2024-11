Walldürn. (pm) Das Wittener Kinder- und Jugendtheater präsentiert das Weihnachtsstück "Morgen, Findus, wird’s was geben" nach Sven Nordqvist am Montag, 2. Dezember, um 16 Uhr im "Haus der offenen Tür" in Walldürn. Dabei handelt es sich um eine lustig-besinnliche Weihnachtsgeschichte für Groß und Klein – mit Pettersson und Findus und so manchem weihnachtlichen Überraschungsgast. Geeignet ist die Aufführung für Kinder ab drei Jahren.

> Zum Inhalt: Man soll nie zu viel versprechen ... Sonst geht es einem am Ende wie dem alten Pettersson. Seitdem er Findus vom Weihnachtsmann erzählt hat, hat der Kater nur noch einen Wunsch: dass der Weihnachtsmann auch zu ihm kommt! Klar, dass Pettersson ihn nicht enttäuschen möchte.

So entschließt er sich, in seinem Tischlerschuppen eine "Weihnachtsmann-Machmaschine" zu bauen. Doch die Umsetzung seines Plans droht zu einem Abenteuer mit allerlei Tücken, unverhofftem Besuch und einem zu neugierigen Kater zu werden. Doch am Ende wird alles gut! – Und nicht nur das: An Heiligabend erscheint ein Gast, mit dem nun wirklich niemand gerechnet hat ...

> Hintergrund: Der Autor Sven Nordqvist, 1946 im südschwedischen Helsingborg geboren, ist einer der beliebtesten und erfolgreichsten Bilderbuchkünstler im skandinavischen Raum und in Deutschland. Als Kind wollte er Bauer werden, doch als Teenager träumte er nur noch vom Zeichnen. An der Kunstschule nicht angenommen, studierte er alternativ Architektur an der Technischen Hochschule in Lund und arbeitete als Hochschuldozent. Er hielt immer an seinem ursprünglichen Traum fest, zeichnete weiter und verkaufte erste Bilder an Schulbuchverlage. 1983 gewann er den ersten Preis in einem Kinderbuchwettbewerb. Viele weitere sollten folgen. 1984 erschien sein erstes Bilderbuch von Pettersson und Findus: "Eine Geburtstagstorte für die Katze".

Einlass ist ab 15.30 Uhr. Karten gibt es bei der Tourist- und Freizeitinformation unter Tel. 06282/67105 oder per E-Mail (tourismus@wallduern.de).