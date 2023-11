Moosbrunn. (zg) 14 interessierte Personen sind gemeinsam mit Förster und Jäger Konrad Leicht von ForstBW und der Projektleiterin "Wilde Sau" beim Naturpark Neckartal-Odenwald und Jägerin Michaela Kahl auf Revierrunde gegangen. Dabei erfuhren sie allerlei Wissenswertes zum Projekt Wilde Sau, zum Leben und Wesen der "Wilden Sau" und zur Jagd.

Was frisst das Wildschwein? Was sind die Teller und die Lichter? Wo lebt das Wildschwein? Diese und noch viele weitere Fragen wurden den Teilnehmenden anschaulich in der freien Natur beantwortet. So konnten die Teilnehmenden unter anderem eine Suhle betrachten und wissen jetzt, warum das Wildschwein sich darin so gerne suhlt. Auch ein Malbaum als weiterer Wildsau-Wellnessort wurde ausfindig gemacht. Selbstverständlich war auch die Jagd auf die Wilde Sau ein Thema. Die für Jagd-Laien zuweilen rätselhaft klingende Jägersprache wurde den Teilnehmenden nähergebracht und die Herkunft und Bedeutung der Jagdsignale wurde erklärt.

Zum Abschluss stand ein gemeinsames Schüsseltreiben in der Kolbenhütte an. Eine leckere Wildschweingulaschsuppe, zubereitet von Ralf Hofmann von der Metzgerei Zorn in Eberbach, wurde in Begleitung von viel Wissenswertem zur Verarbeitung von Wildschweinfleisch serviert. Besonders hervorgehoben wurde dabei, dass sich alle Gerichte, die es vom Hausschwein gibt, auch mit dem Fleisch der Schwarzkittel zubereiten lassen. "Fleisch vom Schwarzwild ist vielseitig und Schwarzwildprodukte aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald sind eine außergewöhnliche Spezialität", wurde kräftig die Werbetrommel gerührt.

Die wilde Sau steht im Mittelpunkt des Pirschgangs. Foto: Naturpark

Das Projekt Wilde Sau wird gefördert vom Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg.

Info: Mehr Infos unter www.naturpark-neckartal-odenwald.de/geniessen/wilde-sau