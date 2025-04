Von Moritz Bayer

Eberbach/Ludwigsburg. Ein eigenes Kino hat Eberbach nicht. Abhilfe für die Menschen, die trotzdem lieber gemeinsam im großen Saal Filme schauen, schafft das Mobile Kino Ludwigsburg.

2025 macht Inhaber Gerhard Göbelt viermal Halt in der Stauferstadt, das nächste Mal ist er am 22. Mai in der Stadthalle zu Gast. Im Vorfeld hat er der Zeitung verraten,