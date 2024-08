Buchen. (RNZ) Buchen trauert um eine Frau, die durch ihre Liebe zur Gemeinschaft und ihre tiefe Hingabe an ihre Familie und ihre Arbeit ein unverzichtbarer Teil des Lebens wurde.

Marion Pfannenschwarz, die Mitbegründerin der Firma Seitenbacher, starb viel zu früh am 11. August, nach einem kurzen, aber schweren Kampf gegen ihre Krankheit. Umgeben von ihren Liebsten ging sie friedlich und würdevoll, gerade einmal 67 Jahre alt.

Ihr Lebensweg, geprägt von Engagement und Leidenschaft, begann am 8. Juni 1957 in Stuttgart, wo sie zusammen mit ihren beiden Geschwistern aufwuchs. Schon in jungen Jahren zeigte sie ihre bemerkenswerte Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen: Bereits mit 14 Jahren kümmerte sie sich um die Buchhaltung im Modestudio ihrer Mutter. Diese frühe Übernahme von Verantwortung war nur der Anfang einer lebenslangen Karriere, die durch harte Arbeit, Entschlossenheit und einen ausgeprägten Sinn für soziale Gerechtigkeit gekennzeichnet war.

In ihrer Zeit bei "Readers Digest" als Assistentin des Chefredakteurs traf sie die Liebe ihres Lebens, Willi Pfannenschwarz. Gemeinsam schufen sie nicht nur eine Familie, sondern auch ein erfolgreiches Unternehmen. Willi, der aus einer Müllerfamilie stammte, brachte sein Wissen und seine Erfahrung mit, während Marion durch ihre Arbeit bei "Readers Digest" das nötige Einkommen sicherte, um das junge Unternehmen zu unterstützen. Die beiden waren ein unschlagbares Team – im Leben wie im Beruf.

1980 fanden sie in Buchen ein neues Zuhause für ihr wachsendes Unternehmen. In dieser kleinen Stadt wurden sie mit offenen Armen empfangen, besonders durch die Unterstützung des damaligen Bürgermeisters Josef Frank. Marion war die Seele – die stille Kraft, die alles zusammenhielt. Sie sorgte dafür, dass die Finanzen in Ordnung waren und dass sich die Mitarbeiter wie in einer großen Familie fühlten. Es war ihr ein tiefes Bedürfnis, dass es allen gut ging.

Doch Marion Pfannenschwarz war weit mehr als nur eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Ihr Herz schlug für das Soziale. Sie war nicht nur Mitorganisatorin von Kinderprojekten des Lions-Clubs und engagierte sich für das "Haus des Lebens" in Offenburg, sondern sie war auch Gründungsmitglied des Lions-Clubs "Madonnenland", Schatzmeisterin des Vereins "Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis" und im Vorstand der "Spielplatzpiraten". Ihr Engagement für andere war grenzenlos und inspirierte viele in ihrer Umgebung.

Für sie stand jedoch immer ihre Familie im Mittelpunkt. Mit der Geburt ihrer Zwillinge Liza und Sarah im Jahr 1985 und ihres Sohnes Harry im Jahr 1986 war ihr Glück perfekt. Später bereicherten drei Enkelkinder ihr Leben, die sie über alles liebte. Sie genoss jede Minute, die sie mit ihrer Familie verbringen konnte, sei es bei gemeinsamen Hobbys oder bei festlichen Anlässen.

Marion Pfannenschwarz liebte Kunst, Comedians, gutes Essen, Wein und Musik – echte Musik wie Rock-Musik von "Deep Purple" und Jazz. Sie war eine leidenschaftliche Anhängerin des American Football und feuerte bei ihren Aufenthalten in den USA regelmäßig die Tampa Bay Buccaneers an.

Marion Pfannenschwarz war eine Frau, die das Leben liebte und es in vollen Zügen genoss. Ihre Energie, ihr Humor und ihre Liebe werden allen fehlen.

Die Trauerfeier wird am Dienstag, 27. August, um 15 Uhr in der evangelischen Christuskirche in Buchen stattfinden. Alle, die sie gekannt und geliebt haben, sind willkommen, sich von ihr zu verabschieden. Die Beisetzung wird später im engsten Familienkreis stattfinden.

Ein Kondolenzbuch wird ausliegen, und statt Blumen wären Spenden an ihren gemeinnützigen Verein "Die Spielplatzpiraten Buchen", der sich für benachteiligte Kinder einsetzt, eine Möglichkeit, um ihr Andenken zu ehren. Spendenkonto: Spielplatzpiraten Buchen e.V., Sparkasse Neckartal Odenwald, DE04.6745.0048.1001.6541 34.