Hardheim. (adb) Kräftige Bässe, donnernde Metal-Akkorde und tiefer gestimmte Gitarren – garniert von starken Stimmen: Das "Mayday Festival" wird am Samstag, 4. Mai, mit den Bands "Thrashflegel", "Downright Scary!" und "Toxic Doc" alle Register des Machbaren ziehen – und das für den guten Zweck. Der Erlös geht in voller Höhe an den Freundes- und Förderkreis "Unser Krankenhaus".

