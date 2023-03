Nadine Walter trat mit ihrer "Klasse Bütt" als grüne Bierflasche auf und erzählte so manchen Schwank aus ihrem 248 Jahre alten Leben. "Hoch de Kolbe, nei de Zinke, morgen müssen wir weitertrinke" war mitunter ihre Devise. "Zischen Leber und Nierchen passt immer noch ein Bierchen", sagte die schlagfertige Büttenrednerin an die Freunde eines gepflegten Bieres. Sie erhielt für ihren genussreichen Vortrag viel Beifall, wie auch die zwölf Mädels der MFV Großgarde für ihren schmissigen, von Sylvia Scheuermann und Gabi Lintner einstudierten Gardetanz.

Bürgermeister Ralf Killian meinte in seinem närrischen Reim, dass die "Brogge" sich freuen könnten, denn sie seien jetzt durch den Fernsehauftritt ihres Präsidenten Maxi Maurer auch in ganz Bayern bekannt. Ortsvorsteherin Anne-Katrin Kämmer freute sich, dass man jetzt wieder in der Fastnachtshochburg die urwüchsige Faschenacht feiern könne und das bekannte närrische Treiben wieder im neuen "Hühner-Broggedorf" möglich sei.

Bereits vor der Sitzung brachte die "Broggekapelle" mit Dirigent Artur Dietz schon richtig Stimmung in den Saal. Vor dem Einzug des "Hohen Rates" begrüßte Manfred Breuer das närrische Völkchen. Er erinnerte an die letzte Sitzung, die 2020 in "Keschi" stattfand und schön gewesen sei, aber "Merchene" sei noch schöner.

Broggedorf. (F) Die "Merchemer Brogge" sind nach der Corona-Pandemie wieder ins altehrwürdige Schloss zurückgekehrt. Wegen des immer noch aktuellen Brandschutzthemas fanden am Wochenende gleich zwei Sitzungen im "Rittersaal" statt, die beide bis auf den letzten Platz ausverkauft waren. Die "Brogge" zogen an beiden Abenden wieder alle Register ihres fastnachtlichen Könnens. Das fünfstündige Programm wurde zum größten Teil nur von eigenen Akteuren gestaltet.

Nach dem offiziellen Zermoniel hatte die Klein- und Juniorengarde ihren ersten großen Auftritt auf der "Brogge-Bühne". Der gekonnt vorgeführte Tanz war für sie der erste öffentliche Auftritt. Jasmine Östrich und Barbara Vogt hatten die 17 Kinder trainiert.

Die Stammtischmädels luden zu einem lustigen „Hühnertanz“ auf der Bühne ein, wobei Bürgermeister Ralf Killian und FG-Vorsitzender Dennis Beikirch kräftig „mitgackerten“. Foto: Helmut Frodl

Die Stammtischmädels luden dann zu einem lustigen "Hühnertanz" auf der Bühne ein, wobei Bürgermeister Ralf Killian und der Vorsitzende Dennis Beikirch auf der schmalen Hühnerstange Platz nahmen und kräftig "mitgackerten". Das Tanzmariechen der "Seggemer Schlotfeger" wirbelte danach gekonnt über die Bühne.

Die Lacher auf ihrer Seite hatten Regina Just, Melanie Schindler-Unangst, Michael Schindler und Mario Torkler. Foto: Helmut Frodl

Die Lacher auf ihrer Seite hatten Regina Just, Melanie Schindler-Unangst, Michael Schindler und Mario Torkler. Sie fühlten sich im Wohnzimmer des Schlosses so richtig wohl und lästerten in ihrem "Zwischengespräch" sowohl über Männer als auch über Frauen. Am Ende stellten sie gemeinsam fest, dass sich beide doch gemeinsam sehr mögen und alles war wieder gut.

Das "Non plus Ultra" der Hüngemer Faschenacht ist das Männerballett, das sich an diesem Abend mit einem Tanz aus den 80er Jahren, der mit viel Akrobatik gespickt war, dem närrischen Publikum präsentierte.

So hatte er sich seinen Auftritt nach zwei Jahren "Corona-Pause" bei den Brogge nicht vorgestellt, witzelte das närrische Urgestein der "Höpfemer Schnapsbrenner", Wolfgang König, denn ohne gespielten Einmarsch und Tusch betrat er die Bühne. Seine zündende Bütt sorgte für wahre Lachsalven. Er streifte die Fußball-Weltmeisterschaft in der Adventszeit und meinte, vor 20 Jahre sei "Googeln" noch ein Christbaumschmuck in Sachsen gewesen.

Der letzte tänzerische Auftritt vor der Pause war den Gardemädels der "Schleufergarde" aus Hünge vorbehalten. Gekonnt und voller Engagement wirbelten sie über die Bretter der Halle. Einstudiert wurde der Tanz von Sina Friedlein und Elena Heffele.

Klaus Leimbach, Wolfgang Elsen, Markus Mansky und Benni Pfeil testeten als die "spontanen Männer" erstmals die neu eingebaute Toilettenanlage im Schloss. Da blieb kein Auge trocken.

Eine besondere Augenweide war der Showtanz der MFV-Tanzgruppe. Sie begeisterten auch mit ihrem außergewöhnlichen Outfit und versetzten das närrische Völkchen zurück in die goldenen 20er Jahre. Trainerinnen waren Nina Wikidal und Janine Stang.

Maxi Maurer kündigte dann die "Brogge-Singers" an. Die sieben Sängerinnen aus den Reihen der "Brogge" streiften in ihren mit Perfektion gereimten Liedern u. a. die kommunalpolitischen Themen in der Stadt, wie den Brandschutz im Schloss, den erwarteten Neubau des Lebensmittelmarkts, wo die Würmer im Untergrund husten, oder die Kindergartensituation. "Die Frauen der Stadt kehren jetzt wöchentlich ins Sportheim ein und trinken dort gemütlich ein Gläschen Wein." Zum Schluss stellten sie fest: Hühner sind jetzt überall in Merchene. Viel gegackert wurde auch beim Auftritt des Männerballets der "Brogge". Sie präsentierten sich in ihren tollen Kostümen als närrischer Hühnerhaufen und setzten einen tänzerischen Höhepunkt nach dem anderen.

Einen absoluten Glanzpunkt setzte auch der schlagfertige Präsident der "Brogge", Maxi Maurer, in seiner besonderen Bütt als "Holländer". In närrischen Worten berichtete er über die aufregende Reise zum Bayerischen Rundfunk. Angekündigt wurde Maxi Maurer dort als Metzger mit einer "Saugosch". Maxi lief in seinem Beitrag zur Hochform auf und brachte nochmals so richtig Stimmung in den Saal.

Das letzte Highlight setzte die MFV-Showtanzgruppe. Die Tänzerinnen ließen nochmals das 44-jährige Vereinsbestehen aus dem Vorjahr tänzerisch Revue passieren.