Mosbach. (zg) Kinderfilme, Figurentheater, Lesungen, Vorträge, Livemusik und mehr: Die Mediathek Mosbach hat mit ihrem Veranstaltungsprogramm fürs neue Jahr wieder einiges geplant. Von Januar bis Mai ist dabei wieder vieles an Unterhaltung geboten, wie die Verantwortlichen der Mediathek versprechen.

Los geht’s am Donnerstag, 16. Januar, 16 Uhr, mit dem Kinderfilm "Pettersson und Findus – Kleiner Quälgeist, große Freundschaft". Ulrich Noethen agiert als Pettersson mit dem liebevoll animierten Kater Findus in einer Trickfilm-Kulisse. Die Mediathek zeigt diesen aufwendigen Animationsfilm in Zusammenarbeit mit ihrem Streamingdienst "Filmfriend".

Am Montag, 27. Januar, 16 Uhr, kommt das Fex-Figurentheater mit dem Stück "Karni & Nickel – Der große Streit" in die Mediathek. Zwischen den zwei Kaninchen entwickelt sich ein Nachbarschaftsstreit, und dabei merken sie nicht, wie sich ein Fuchs anschleicht. Ob das gut geht? Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Hat die Mediathek bisher in ihrer Stummfilmreihe "Filmclub vor 100 Jahren" nur komische amerikanische Filme gezeigt, so wechselt sie nun ins Deutschland der Weimarer Republik und zeigt am Donnerstag, 6. Februar, um 20 Uhr einen absoluten Gruselklassiker. Zu "Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens" von Friedrich Wilhelm Murnau spielt wieder Andreas Benz live am Piano.

Der aus Mosbach stammende Autor Christian Stumpf liest am Dienstag, 25. Februar, 19 Uhr, aus seinem Fantasy-Roman "Quintessenz 1". Das Besondere an diesem für Jugendliche und Erwachsene geschriebenen Roman ist, dass sich aus dem realen Städtchen Mosbach eine Tür ins fantastische "Undaland" öffnet. Und mit Michael Kobr kommt am Dienstag, 18. März, um 19.30 Uhr ein Bestseller-Autor in die Mediathek. In Mosbach wird er aber nicht aus den kultigen Kluftinger-Krimis lesen, sondern zusammen mit dem Pianisten Stephan Winkler seinen Bornholm-Krimi "Nebel über Rønne" mit viel Humor präsentieren. Die musikalische Lesung ist eine Kooperationsveranstaltung mit Kindlers Buchhandlung.

Weiter geht es mit einem liebevoll gestalteten Figurentheaterstück nach Astrid Lindgren: Das Figurentheater Pantaleon kommt am Montag, 24. März, 16 Uhr, mit "Tomte Tummetott" nach Mosbach. Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Im Frühjahr drängt es alle Menschen mit grünem Daumen in den Garten. Aber was jahrzehntelang gut gewachsen ist, kümmert durch die Klimaänderung plötzlich vor sich hin oder geht gleich ganz ein. Simone Kern gibt in ihrem Vortrag unter dem Titel "Gärtnern – naturnah, hitzeresistent und tierfreundlich" am Dienstag, 1. April, 19 Uhr, viele Tipps und erklärt, worauf man achten muss.

Zusammen mit der Lohrtalschule hatte die Mediathek bereits im vergangenen Jahr das Theaterduo "Greiner & Hilsenbek" für einen Elternworkshop zu Gast. Dabei wurden den Eltern Medienkompetenzen für den Umgang mit ihren Kindern vermittelt, nun steht am Mittwoch, 7. Mai, 19 Uhr, der "Pubertätsführerschein" auf dem Programm.

Info: Karten können in der Mediathek erworben werden. Für die Lesung mit Michael Kobr gibt es zudem Karten in der Mosbacher Tourist Information.