Von Elisabeth Englert

Ahorn. Breite Schneisen, begrenzt von akkurat aufgeschütteten Erdwällen unterschiedlichster Beschaffenheit, durchqueren in enormen Dimensionen Äcker und ganze Gewanne. In regelmäßigen Abständen bewegen sich wie Perlen an einer Schnur Baumaschinen. Für den unbedarften Betrachter ist es spannend, wie die parallel durchgeführten Baumaßnahmen zu einem