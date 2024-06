Mannheim/Eberbach. (rho) Überwältigende Trauerfeier mit über 2000 Teilnehmern im Congress Center Rosengarten in Mannheim am vergangenen Freitag für den am 31. Mai bei einem islamistischen Messerangriff tödlich verletzten, aus Neckarbischofsheim im Kraichgau stammenden Polizeihauptkommissar Rouven Laur.

Einen bewegenden Nachruf hielt auch der Leiter des Polizeireviers Eberbach, Erster Polizeihauptkommissar Ralf-Peter Schwindt. Schwindt war Laur bereits 2017 im Revier Neckargemünd begegnet, als dieser nach dem Fachhochschulstudium als engagierter, tatkräftiger und Verantwortungsbereiter Kommissar dorthin versetzt worden war. Schwindt, inzwischen Revierleiter in Eberbach, traf Laur wieder im Frühjahr 2021, als der für einige Zeit Dienstgruppenleiter in Eberbach gewesen ist.

Schwindt sprach in Mannheim von einer dankbaren Erinnerung an den getöteten Kollegen und hielt den Nachruf für die beiden Reviere der benachbarten badischen Neckarstädte. Die Hamburger "Tagesschau" übertrug am Freitagabend in ihrer Abendsendung einen Ausschnitt aus Schwindts Rede. Hauptredner bei der Trauerfeier waren Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Innenminister Thomas Strobl.