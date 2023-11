Zimmern. (pm) Der "MaLiNo Advents- und Weihnachtsmarkt" öffnet am Samstag in der Brückenstraße in Zimmern seine Pforten. Der Zugang ist von beiden Straßenseiten möglich. Dabei werden an 23 Marktständen hochwertige Waren, Speisen und Getränke angeboten.

Das Warensortiment ist vielfältig und umfasst eine Vielzahl von Produkten, wie selbst genähte Baby- und Kinderkleidung, gehäkelte Geschenkartikel, Tierzubehör, selbst gemachte Holzfiguren und Adventskränze. Weiterhin gibt es Parfüms, Damenmode, Körperpflegeprodukte, Haushalts- und Backprodukte bis hin zu personalisierten Geschenkartikeln und Grabkerzen.

Außerdem besteht die Möglichkeit eines weihnachtlichen Familienfotoshootings. Die Marktstände haben von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Speisen und Getränke werden teilweise von den Zimmermer Vereinen wie der FG "Zimmermer Fugschelöcher" und dem Förderverein des FC Zimmern angeboten.

Für die kleinen und großen Kinder gibt es von 13 bis 16 Uhr Ponyreiten mit den Pferdefreunden Osterburken, und von 11.30 bis 17.30 Uhr findet eine Bastelaktion mit den Tanzgruppen der FG "Zimmermer Fugschelöcher" statt.

Ort des Geschehens

Zudem gibt es noch weitere Höhepunkte wie eine große Tombola, bei der es tolle Preise zu gewinnen gibt. Alle Interessierten sind willkommen.