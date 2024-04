Von Ralf Scherer

Walldürn. "An das Tempolimit hält sich gefühlt niemand!" In der Sitzung des Gemeinderats am Montag im "Haus der offenen Tür" machte Alexander Ockenfels (CDU) einmal mehr seinem Ärger über die Verkehrsverhältnisse auf der Landesstraße L518 zwischen Walldürn und der bayerischen Landesgrenze Luft. Mit der Schilderung seiner persönlichen Erfahrungen rief er