Mosbach. (schat) Viel besser geht’s eigentlich nicht: Ihren Feierabend wollten bei T-Shirt-Wetter, bester Bewirtung und feiner Livemusik am vergangenen Donnerstag zahlreiche Feierwillige gemeinsam auf dem Kirchplatz in Mosbach genießen. Zum mittlerweile fünften Mal hatte der Lions-Club ElzNeckar zur "After-Work-Party" eingeladen – und durfte sich am Ende über ein "volles Haus" und prima Stimmung freuen.

"Die Leute wissen mittlerweile, was sie erwartet – und das scheint ganz verlockend zu sein", erklärt Dr. Steffen Ritter, Präsident des LC ElzNeckar. In der Tat: Gut 500 gut gelaunte Gäste wollten den Feierabend gemeinsam genießen; auch Mosbachs Oberbürgermeister nahm nach Dienstschluss den kurzen Weg in den entspannten Feierabend.

Die Besucher- und Umsatzzahlen der bereits äußerst gut besuchten vierten After-Work-Party im Frühjahr habe man mit der neuesten Auflage wieder übertroffen, wie Steffen Ritter berichtet. "Mosbach giert danach", erklärt der LC-Präsident ebenso augenzwinkernd wie erfreut. "So eine After-Work-Party könnte man doch eigentlich auch jede Woche machen", hatte wenige Tage zuvor beim Rundgang zur Marktplatz-Optimierung einer der Teilnehmer vorgeschlagen.

Ganz so regelmäßig schaffen es die Mitglieder des kleinen Lions-Clubs dann aber doch nicht, zumal Steffen Ritter einräumt: "Wir waren jetzt wirklich alle eingespannt und gut beschäftigt. Viel mehr geht nicht." Das, was ging, kam auch dank der stimmigen musikalischen Umrahmung von "Diggin’ Treasure" bestens an. "Es ist auch nichts ausgegangen, alle Bedürfnisse konnten bedient werden", so Ritter weiter. Im Frühjahr hatte man aufgrund des immensen Andrangs noch zwischenzeitlich Versorgungsengpässe überbrücken müssen. Und nachdem der Feierabend ausgiebig zelebriert und genossen worden war, übergab man Kirch- und Marktplatz am späten Abend – nach übereinstimmenden Berichten etwa gegen 23.30 Uhr – wieder besenrein an die Stadt.

Die nächste Auflage hat man allerdings schon fest im Blick: Den 18. April kann man sich schon einmal für die 6. After-Work-Party in Mosbach im Kalender markieren.