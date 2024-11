Laudenberg. (tra) Wie in so vielen Dörfern, gibt es auch in Laudenberg keine Einkaufsmöglichkeiten mehr. Ab dem 1. Dezember wird sich dies ändern: An diesem Sonntag eröffnet Maren Kehl ihre durch das Leader-Programm geförderte Verkaufshütte mit Verkaufsautomat und Selbstbedienungsschrank. Angeboten werden regionale Lebensmittel, Handwerkskunst und Geschenke.

"Das ist ein Herzensprojekt von mir, da ich schon immer Wert auf regionale und hochwertige Produkte gelegt habe", berichtet Maren Kehl, die im Bereich Controlling arbeitet und in einer Landwirtsfamilie aufgewachsen ist, gegenüber der RNZ.

Ein Blick hinter die Türen. Foto: Tanja Radan

Die gemütliche Holzhütte in der Langenelzer Straße 14, die den Namen "Auszeit 20,82" trägt, wird an sieben Tagen pro Woche jeweils rund um die Uhr geöffnet sein. Gezahlt werden kann im Selbstbedienungsprinzip mit Bargeld und Karte. Und was verbirgt sich hinter dem Namen? "20,82 bezieht sich auf den ehemaligen Laudenberger Bahnhof, der sich auf der Strecke bei Kilometer 20,82 befand, und ,Auszeit’ steht dafür, dass man sich an der Hütte hinsetzen und Pause machen kann." Da die Wanderbahn an der Hütte vorbeiführt, werden Radler und Wanderer das Angebot sicher gerne nutzen.

Im Verkaufsautomaten gibt es neben Getränken hochwertige Speiseöle, Eier, Nudeln, Currywurst im Glas bis hin zu Apfelchips, Fruchtgummis, Nussmischungen, Marmelade und vieles mehr. "Alle Lebensmittel sind von regionalen Herstellern", sagt Maren Kehl.

Im Verkaufsschrank (rundes Foto), der sich ebenfalls in der Hütte befindet, können die Kunden Handwerkskunst und Geschenke kaufen. Es gibt Holzarbeiten, Liköre und verschiedene Geschenkideen. Natürlich alles ebenfalls aus regionaler Produktion.

Die Idee für die Verkaufshütte hatte Maren Kehl bereits seit einigen Jahren, dann bewarb sie sich mit der Projektidee bei Leader, wurde angenommen und begann im August mit der Realisierung der Verkaufshütte, die sie als echtes Familienprojekt sieht. Neben ihr selbst sind auch ihre Eltern Silke und Hilmar sowie Bruder Sören und die Großeltern Rita und Günther Kehl involviert.

Rund um regionale Produkte dreht sich auch der Weihnachtsmarkt, der am zweiten Adventswochenende in der Halle von "Tannen Kehl" im Paradiesweg stattfindet. Es warten um die 15 Aussteller aus der Umgebung sowie regionale Speisen. Der Erlös aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf geht an die Kinder der Onkologie in Mannheim.

Info: "Auszeit 20,82" ist hier auf Instagram zu finden.