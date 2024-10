Wagenschwend. (zg) Seit Montag, 30. September, kommt es in der Ortsdurchfahrt Wagenschwend zu Einschränkungen. Bis 8. November wird hier die Fahrbahn saniert. In der Zeit vom 18. Oktober (ab 14 Uhr) bis 21. Oktober (6 Uhr) ist die Ortsdurchfahrt komplett gesperrt.

In drei Bauabschnitten sind die Bereiche in diesem Zeitraum wie folgt befahrbar: 1. BA (im Bild orange dargestellt): Ab der Kreuzung Strümpfelbrunner Straße / Roberner Straße bis zum Ortsschild ist die Ortsdurchfahrt, soweit möglich, ausschließlich für Anlieger befahrbar. Der überörtliche Verkehr wird umgeleitet. Ab Ortsschild in Richtung Robern ist die Straße komplett gesperrt und keine Durchfahrt möglich; 2. BA (grün dargestellt): Im Kreuzungsbereich Strümpfelbrunner Straße / Scheidentaler Straße und Hauptstraße ist die Durchfahrt mit Einschränkungen während der Maßnahme möglich; 3. BA (im Bild rot dargestellt): Die Scheidentaler Straße ist ausschließlich für den Linienverkehr und für Anlieger, soweit möglich, befahrbar.