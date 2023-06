Der Teil des Hirschbergs in Limbach, der westlich an die letzte Häuserreihe (Höhenweg) anschließt, hätte ein neues Baugebiet werden können. Im nun aufgehobenen Bebauungsplan „Hirschberg III“ mit 27 Bauplätzen, wären nur 13 an die Gemeinde gegangen. Foto: Ursula Brinkmann