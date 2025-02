Odenwald-Tauber. (pm) Die Ferienregion "Liebliches Taubertal" ist nicht nur für ihre reizvolle Landschaft, erstklassige Rad- und Wanderwege sowie kulinarische Erlebnisse und attraktive Unterkünfte bekannt. Auch musikalisch hat die Region eine Menge zu bieten.

Konzerte im Kloster Bronnbach, "Jazz in der Aula" in Lauda-Königshofen und Veranstaltungen in der Tauberphilharmonie in Weikersheim zählen zu den Highlights in einem abwechslungsreichen Jahresprogramm.

Im Kultursommer verwandelt sich Tauberbischofsheim in eine Open-Air-Bühne, die Musik, Theater und Genuss zu einem vielfältigen Kulturprogramm vereint. Über den ganzen Sommer hinweg laden Open-Air-Veranstaltungen dazu ein, Kultur und Musik unter freiem Himmel zu genießen.

Ebenso beeindruckend ist das traditionelle Turmblasen vom Türmersturm von April bis Oktober. Zudem bieten die Tauber-Terrassen des Weinguts Wille am Stadtstrand in Tauberbischofsheim eine besondere Kulisse. Hier finden regelmäßig Konzerte in idyllischer Flussnähe statt.

Jazz-Größen in Lauda

Die Erfolgsreihe "Jazz in der Aula" zieht ein jazzbegeistertes Publikum aus nah und fern in die Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums in Lauda. Bekannte Jazz-Größen aus aller Welt waren in der Vergangenheit zu Gast und begeistern bis heute die Jazzliebhaber.

Auch in diesem Jahr werden wieder neue und altbewährte Jazzkünstler ihr Können zum Besten geben, beispielsweise "the new hot" am Sonntag, 13. April. Die Band zeigt die Musik von Louis Armstrong, wie sie ist und wie sie heute sein kann – freudig, lebensbejahend und voller Energie. Im Oktober gastiert mit Chris Hopkins ein weiterer renommierter Jazzkünstler in Lauda.

Weikersheim begeistert

In Weikersheim ist Musik allgegenwärtig – von den Klängen junger Talente bis hin zu großen Bühnenerlebnissen. Die Konzerte in der Tauberphilharmonie reichen von Klassik über Pop und Kabarett bis hin zu Jazz und Kinderkonzerten. Ein weiteres Highlight ist das jährliche Musikfest im Rahmen des Hohenloher Kultursommers auf Schloss Weikersheim am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Juli.

Im herrlichen Schlossgarten genießen die Besucher magische Abende vor historischer Kulisse. Im Sommer werden im Schlosshof junge musikalische Talente der in Weikersheim ansässigen Musikakademie der "Jeunesses Musicales" präsentiert. In diesem Jahr steht die Operette "Die Fledermaus" auf dem Programm.

"Blasmusik am Sonntag"

Das Kloster Bronnbach hat sich als beliebter Treffpunkt für Musikliebhaber etabliert. Die Veranstaltungsreihe "Blasmusik am Sonntag" begeistert mit einem abwechslungsreichen Programm und lädt im blühenden Abteigarten zum Verweilen ein. Das erste Konzert der Open-Air-Reihe startet im Mai.

Weitere vier Spieltermine folgen in den Sommermonaten. Der Eintritt ist jeweils frei. Regionale Blaskapellen präsentieren ein vielseitiges Repertoire und ihre Leidenschaft für die Musik.

Stars live im Schloss

Mit der Konzertreihe "Live im Schloss" in Bad Mergentheim werden erneut unvergessliche Musikhighlights geboten. Wie zuletzt im Sommer 2022 begeistern die "Fantastischen Vier" auch in diesem Jahr im Äußeren Schlosshof. Auch Pop-Sängerin Lea und bekannte Künstler aus den 90er Jahren wie Haddaway, Mr. President, Captain Jack und viele mehr werden in Bad Mergentheim live zu erleben sein.

Osterkonzert in Markelsheim

Eine schöne Tradition und beliebt bei Einheimischen und Gästen in Markelsheim ist das Osterkonzert der Musikkapelle am Osterbrunnen vor dem Rathaus. In diesem Jahr findet die Veranstaltung am Ostersonntag, 20. April, ab 10.30 Uhr statt. Wie es sich für einen Wein- und Erholungsort gehört, können die Zuhörer während der Darbietungen edle Tropfen am Weinstand kosten und vom mitveranstaltenden Tourismusverein Interessantes über Markelsheim und die Umgebung erfahren.

Zwei Tribute-Shows im Kurpark

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr geht die Open-Air-Reihe "Musik im Park" am Freitag, 30. Mai, und Samstag, 31. Mai, in die nächste Runde. Musikliebhaber können sich auf zwei mitreißende Konzertabende unter freiem Himmel freuen – mitten im wunderschönen Ambiente des Kurparks Bad Mergentheim.

Am Freitag, 30. Mai, startet das musikalische Wochenende mit der Roland Kaiser Tribute Show mit Band. Fans dürfen sich auf eine authentische Hommage an einen der größten deutschen Schlagerstars freuen. Am Samstag, 31. Mai, bringt die Westernhagen Tribute Band "Willenlos Sexy" die Bühne zum Beben.

Sommer auf der Burg Wertheim

Die Wertheimer Burg aus dem 12. Jahrhundert ist eine der größten und schönsten Steinburgruinen Deutschlands. Im Sommer dient die Burg als Kulisse für zahlreiche Open-Air-Veranstaltungen, die Bekanntheit weit über die Region hinaus erlangt haben. Der "Sommer auf der Burg" bringt auch 2025 wieder Musik aller Stilrichtungen nach Wertheim – von großen Namen der Rockmusik bis zum "Burg-Rave" für Technofans.

Info: Weitere Informationen zu den einzelnen Angeboten sind bei den jeweiligen Anbietern erhältlich. Details zu Freizeit- und Erholungsangeboten in der Region gibt es beim Tourismusverband "Liebliches Taubertal" unter der Telefonnummer 09341/825806 sowie auf der Website www.liebliches-taubertal.de