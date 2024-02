Buchen. (rüb) Als vor 50 Jahren die Überbetriebliche Ausbildungswerkstätte Buchen (ÜAB) gegründet wurde, war nicht absehbar, wie sich die Arbeitswelt heute, im Jahr 2024 darstellt. Eines hat sich aber in diesen fünf Jahrzehnten nicht geändert: Der Stellenwert einer fundierten Ausbildung ist für die Industriebetriebe in der Region heute so hoch wie damals.

Wir haben uns mit ÜAB-Geschäftsführer Stefan Kempf über den Fachkräftemangel und seine Folgen für die Wirtschaft im Landkreis und über die Lehrstellenbörse der ÜAB unterhalten, die am Donnerstag, 22. Februar, ab 9 Uhr in der Kreissporthalle potenzielle Bewerber und Betriebe zusammenbringt.

Fachkräftemangel, wohin man schaut: Wie ist aktuell die Situation im Landkreis und bei den Mitgliedsbetrieben der ÜAB?

Wir brauchen dringend Nachwuchs, und die Situation ist dramatisch. Aber: Wir haben zum Glück im vergangenen Jahr eine Aufhellung erlebt.

So konnte die IHK bei den gewerblich-technischen Ausbildungsberufen im Neckar-Odenwald-Kreis ein Plus von 9 Prozent verzeichnen. Bei der ÜAB waren es zum 1. September 2023 sogar 25 Prozent mehr Auszubildende als ein Jahr zuvor.

Das sind erfreuliche Zahlen, aber die waren nach der starken Delle durch die Corona-Pandemie auch bitter nötig. Nun geht es darum, dass der erfreuliche Trend anhält und sich idealerweise sogar noch verstärkt.

In welchen Branchen oder Ausbildungsberufen ist die Not am größten?

Das Problem geht quer durch alle Berufe. Was aber auffällt: Die Elektroberufe haben es aktuell besonders schwer, qualifizierte Bewerber zu finden.

Welche Auswirkungen hat die Personalnot konkret auf die Betriebe?

Aktuell kommen die meisten Firmen noch zurecht: So richtig zum Problem wird der Nachwuchsmangel für viele Betriebe in einigen Jahren werden, wenn die Babyboomer, die heute das Gros der Belegschaft stellen, in Ruhestand gehen.

Der Altersdurchschnitt in den Betrieben steigt immer mehr an, und wenn es nicht gelingt, immer wieder junge Kräfte einzubauen, wird in manchen Unternehmen eines Tages das Licht ausgehen.

Aber natürlich gibt es schon jetzt konkrete Auswirkungen: Wir haben bei uns bekanntlich einige Hidden Champions, die auf Expansionskurs sind, die ihre Wachstumspläne aber nicht umsetzen können, weil ihnen das Personal fehlt.

Entscheiden sich noch immer zu wenig junge Menschen für eine Ausbildung und zu viele für ein Studium, oder setzt hier ein Umdenken ein?

Die Frage "Ausbildung oder Studium?" ist gar nicht mehr der Knackpunkt. Es gibt definitiv zu wenig junge Menschen bei uns. Die Duale Hochschule in Mosbach klagt genauso wie Industrie und Handwerk über zu wenig Nachwuchs. Und auf Zuzug aus anderen Regionen dürfen wir als ländlicher Raum auch nicht hoffen.

Und aus dem Ausland?

Da gibt es Beispiele, die Mut machen. Wir haben im Moment eine bunte Mischung an Auszubildenden der ÜAB, aus allen Nationalitäten und zwischen 15 und 34 Jahre alt. Es funktioniert richtig gut, denn alle sind engagiert dabei.

Was versprechen Sie sich von der Lehrstellenbörse am 22. Februar?

Wir hoffen darauf, den Vorjahreserfolg noch einmal zu überbieten. Die Chancen stehen gut: Mit 55 Ausstellern haben wir so viele wie nie zuvor. Zwar lässt sich der Erfolg einer solchen Lehrstellenbörse nicht direkt in Zahlen messen, aber die Rückmeldungen waren durchweg positiv.

Eines hat sich in der Vergangenheit gezeigt: Es ist wichtig, dass die Unternehmen auf die potenziellen Bewerber zugehen. Denn heutzutage müssen sich die Betriebe um Auszubildende bewerben und nicht umgekehrt.

Wen möchten Sie damit ansprechen?

Besonders im Fokus stehen natürlich die Abschlussschüler. Aber auch ältere und jüngere Interessierte sind willkommen: Schüler aus unteren Klassen können sich schon einmal über die späteren Möglichkeiten informieren und vielleicht ein Praktikum anbahnen. Kurzum: Es sind alle willkommen, die Lust auf Arbeit haben, Lust darauf, einen Beruf zu erlernen.

Und die Erfahrung zeigt: Es ist nie zu spät, die Weichen für eine gute Zukunft zu stellen. Im aktuellen Ausbildungsjahrgang haben wir einen 34-Jährigen, der zuvor jahrelang als ungelernter Helfer gearbeitet hatte. Nun lernt er Maschinen- und Anlagenführer.

Ihr Wunsch für die Lehrstellenbörse?

Wir hoffen, dass wir damit den Auftakt für eine weitere Steigerung der Ausbildungszahlen in diesem Jahr geben können. Die Wirtschaft im Kreis kann es in Zeiten des Fachkräftemangels gut gebrauchen.