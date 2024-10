Von Stephanie Kern

Mosbach. Mächtig was los war am Wochenende – und vor allem am Sonntag – in der Mosbacher Innenstadt: Stimmengewirr, der Duft von Dampfnudeln, das Leuchten von Kürbissen: Beim Kurpfälzer Erntefest konnte man den (nahenden) Herbst mit allen Sinnen spüren.

Unter dem Zeltdach des Spinnzirkels Eberbach wird schon für die kalte Jahreszeit vorgesorgt. "Ich verspinne heute ein Milchschaf, das ist das erste Mal", erzählt Gisela Backfisch, die aber sonst schon ziemlich viel Erfahrung beim Spinnen hat. Einmal im Monat treffen sich die Handarbeiterinnen zum Spinnen, Stricken, Klöppeln oder Filzen. "Viele von uns haben Schafe oder kennen Schäfer, daher kommt die Wolle", berichtet Backfisch. An einem Gestell hängen kleine Wollschäfchen mit Kuschelfaktor. Der Erlös geht an das Tierheim in Dallau.

Nebenan, in der Apfelsaft-Werkstatt, zeigen die Kleinen derweil, wie man aus frischen Äpfeln wunderbaren Saft macht. "Ganz schön aufwendig, hm?", sagt eine Mutter zu ihrem Filius. Bei Helmut Trölsch ist die Zuschauerschar vor allem männlich: Der Motorsägenkünstler hat sich für das Erntefest eine Zwergenskulptur vorgenommen. "Es ist kein Hobby und das war es nie", berichtet er über die Anfänge seiner Holzkunst. Vor nahezu 20 Jahren wollte er dem Sohn eine Schildkröte schnitzen. "Die gelang mehr oder weniger gut", erzählt Trölsch. Das Interesse an den Holzskulpturen behielt er aber. Mit dem richtigen Equipment und viel Übung ist die Kunst inzwischen sein Beruf. "Ich säge eigentlich auf allen Arten von Veranstaltungen", so der Fleiner.

Fruchtaufstriche, Sirupe, Liköre, Kräuteröle und auch vegetarische Leberwurst (Grünkernaufstrich) hatten Kristina Künzel-Uhl und Christa Steiner alias "Eubemer Früchtchen" aus Eubigheim mitgebracht. Sie verarbeiten vor allem Obst, das andere "nicht mehr verschaffen können". Äpfle, Birnen und Quitten kommen auch von den eigenen Bäumen. "Ansonsten schauen wir, dass wir viel über Rettungen machen", erzählt Künzel-Uhl. Hauptsache schön bunt.

Aus Bad Rappenau kam Andrea Reichert mit ihrer reichhaltigen Kürbisauswahl nach Mosbach. "Für mich fängt der Herbst am 1. September an – das ist für mich wie Weihnachten, wenn wir dann auf die Kürbisfelder gehen." Ihr persönlicher Liebling ist der Muskatkürbis. Und den wie auch andere Herbstgemüse konnte man natürlich auch an den vielen Genießerständen verkosten. Wo die Schlange zur Mittagszeit länger war, ließ sich nicht so recht sagen. Ob Hausgemachtes vom Bergfelder Hofladen, Flammkuchen klassisch oder mit Gemüsebelag, Dampfnudeln und Kartoffelsuppe: Herbstmahlzeiten waren heiß begehrt. Auf dem Marktplatz und dem Kirchplatz konnte man aber auch einfach (zumindest zeitweise) in der Sonne sitzen und Musik genießen.

Durch die ganze Fußgängerzone zog sich das Erntefest und natürlich waren auch Mosbachs Einzelhändler, Cafés und Restaurants mit von der Partie. Kaffee und Kuchen hatten die Donauschwaben im Unteren Rathaussaal vorbereitet.