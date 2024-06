Von Gabriele Eisner-Just

Aglasterhausen. Wie in anderen Kommunen auch, erhält der Aglasterhausener Gemeinderat jedes Jahr eine Zusammenfassung der polizeilichen Kriminalstatistik, denn Sicherheit und Ordnung, so Bürgermeister Stefan Kron in der jüngsten Ratssitzung, seien für die Gemeinden von großer Bedeutung. Polizeirat Andreas Hammer, Leiter des Polizeireviers Mosbach,