Krautheim. (dore) Seit Sonntagabend steht es fest: Andreas Insam folgt auf Andreas Köhler als neuer Bürgermeister der Stadt Krautheim. Der 47-Jährige, der aktuell noch als Amtsleiter der Stadtkämmerei in Öhringen angestellt ist, setzte sich im ersten Wahlgang mit 68,6 Prozent der Stimmen deutlich gegen Marcel Koppe (38, Unteroffizier bei der Bundeswehr, 15,8 Prozent), Kristin Walter (42, Kassenverwalterin Stadt Krautheim, 14,8 Prozent) und Markus Schmitt (48, selbstständiger Unternehmer, 0,6 Prozent) durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,9 Prozent.

"Ich bin superglücklich über das tolle Wahlergebnis", erklärte Insam am Montag gegenüber der RNZ. Mit der Deutlichkeit habe er nicht gerechnet. "Ich habe einen kurzen und intensiven Wahlkampf geführt. Insbesondere in kleineren Kommunen halte ich die Verwaltungserfahrung und Bürgernähe für sehr wichtig", so Insam.

Das künftige Krautheimer Stadtoberhaupt hat bereits viel Erfahrung in der kommunalen Verwaltung gesammelt. Er machte von 1996 bis 2000 seinen Diplom-Verwaltungswirt und absolvierte von 2001 bis 2004 ein berufsbegleitendes Studium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie zum Betriebswirt. Nach einem kurzen Abstecher als Sachbearbeiter bei der Rentenversicherung in Schwäbisch Hall begann er 2001 als Sachbearbeiter bei der Stadtkämmerei in Öhringen.

Seit August 2001 ist Insam Verbandsrechner beim dortigen Wegeunterhaltungsverband. Von 2005 bis 2016 war er Sachgebietsleiter im Bereich Steuern und Abgaben, Eigenbetriebe, und seit März 2016 leitet er die Stadtkämmerei.

Allerdings wird er das nur noch bis Ende Juli tun, wie seit Sonntagabend klar ist. Zum 1. August wird der Familienvater, der zusammen mit seiner Frau Julia vier Kinder hat, das Amt des Bürgermeisters der Stadt Krautheim antreten. "Ich freue mich sehr darauf", sagte Insam der RNZ.