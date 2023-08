Von Carolin Reinmuth

Eberbach. Bei hohen Temperaturen und Sonne pur fand am Sonntag entlang des Pleutersbacher Radweges eine geführte Wildkräuterwanderung statt. Mit Sonnenschutz ausgestattet, wollten die Wanderer durch die aus Daudenzell stammende Kräuterfrau Esther Reinmuth etwas über das kleine Einmaleins der Wildkräuterkunde erfahren. Los ging es mit der Vorstellung des Fünffingerkrautes (Potentilla). Dessen Wurzel eignet sich sehr gut für einen Kräuterbitter. Mit den Blättern des Spitzwegerichs lässt sich ein gut wirksamer Hustensirup herstellen, was bei den Teilnehmenden auf besonderes Interesse stieß. Mehrfach dazu gefragt, erklärte die "Kräuterfrau" die recht einfache Herstellung dieses Naturpräparats. Die verschiedenen gesammelten Blätter wurden herumgereicht, Mutige probierten sogar den Geschmack der essbaren Kräuter. "Wo sammele ich am besten die Kräuter?", fragte ein Herr. "Abseits von Straßen, Gassi-Strecken und sichtbaren Wildwechsel Stellen", riet die Fachfrau, denn dort ist die Gefahr von Verunreinigungen am geringsten.

Auch Löwenzahn, Gänsefingerkraut und noch einige weitere heimische Wildkräuter, die nicht nur in der Natur, sondern oft auch als vermeintliches Unkraut im Garten wuchern, wurden näher betrachtet. Alle samt haben ihren Nutzen: getrocknet als Tee, im Salat, als angesetzte Tinktur und vieles mehr. Die Nachfragen nach Wirksamkeit, Herstellungsweise und Haltbarkeit der einzelnen Kräuterpräparate war groß. Angeregt unterhielt sich die Gruppe über die Vielfältigkeit der Einsatzgebiete einzelner Tinkturen und Tees. Besonders interessant ist die Brennnessel, denn hier sind der Samen, die Blätter und sogar der Stiel verwertbar. In ihm verbirgt sich eine Faser, aus der man sogar Textilien herstellen kann. Die Gäste staunten nicht schlecht, als Esther Reinmuth einen Schal herumreichte, der in Nepal mit der Hand hergestellt worden ist.

Einige aus dem Ausland eingeschleppte Pflanzen wachsen mittlerweile auch bei uns überall auf den Wiesen und sind unseren heimischen Kräutern sehr ähnlich. Da ist Vorsicht und gegebenenfalls auch die Nachfrage bei einem Experten notwendig.

Esther Reinmuth machte 2018 eine über mehrere Einheiten dauernde Ausbildung beim Allgäuer Kräuterland e. V. Sie schloss den Lehrgang als zertifizierte "Wildkräuterführerin" ab. Ihr Hobby wurde zur Passion. Sie versucht durch ihre Kurse und Führungen, die Menschen sensibler zu machen: für die Natur, die uns ihre vielfältigen Heilstoffe kostenlos zur Verfügung stellt. Die Kräuterwandergruppe war am Ende der Führung "mehr als zufrieden" und bekam noch einen Ratschlag mit auf den Heimweg: "Der Natur entnimmt man nur so viel, wie man auch aktuell verwerten kann". Einige Teilnehmerinnen haben neue Anregungen mit nach Hause genommen.

Info: Wer sich für Führungen und Kurse interessiert, findet auf der Website www.kraeuterfrau-esther.de Inspiration. Im nächsten Frühjahr wird die Wildkräuterführerin wieder Bärlauch-Wanderungen begleiten.