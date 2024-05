Von Carmen Oesterreich

Schönbrunn. Mit der Aussicht auf ein Freigetränk, Preis-Quiz und natürlich das Kennenlernen der neun Kandidierenden zur Gemeinderatswahl am 9. Juni lud der CDU-Ortsverein in Schönbrunn die Bevölkerung in die "Odenwaldstube" ein. Vor insgesamt 24 Anwesenden hob Karin Koch hervor, dass der Frauenanteil bei der Bewerbung für dieses Ehrenamt bei 30