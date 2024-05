Von Rüdiger Busch

Buchen. Alles neu macht in diesem Jahr nicht der Mai, sondern der Juni – genauer gesagt der 9. Juni. Denn die an diesem Tag stattfindenden Kommunalwahlen werden die kommunalpolitischen Gremien gehörig durcheinanderwirbeln. Auch in den Buchener Stadtteilen wird es tiefgreifende Veränderungen geben.

Gleich 5 der 13 Ortsvorsteher treten nicht mehr