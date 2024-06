Von Janek Mayer

Hardheim. Die Kommunalwahl in Hardheim bringt zehn neue Gesichter in den Gemeinderat, elf Mitglieder bleiben dem Gremium erhalten. Am Kräfteverhältnis ändert sich wenig. Rechnerisch gehen die CDU mit zwei zusätzlichen Mandaten und die SPD mit einem zusätzlichen Sitz gestärkt aus der Wahl hervor, während die Freien Wähler zwar ein Mandat gegenüber der Wahl 2019 einbüßen, faktisch zuletzt aber ohnehin nur noch mit sieben Personen im Gemeinderat vertreten waren.

Gegenüber der RNZ zeigen sich die Sprecher der drei Fraktionen grundsätzlich mit dem Wahlergebnis zufrieden. Und von einem Punkt sind ohnehin alle überzeugt: Mit den jeweils beiden anderen Fraktionen ist eine konstruktive Zusammenarbeit möglich.

> CDU: Für die Hardheimer Christdemokraten ordnet Fraktionssprecher Michael Messerer aus Schweinberg das Ergebnis der Kommunalwahlen ein: "Wir sind mit unserem Abschneiden bei der Gemeinderatswahl sehr zufrieden und wissen um die Verantwortung, welche dieses große Wählervertrauen mit sich bringt." Sein Ziel für die neue Amtszeit ist es, die Gemeinde pragmatisch und nachhaltig mit Blick auf das Machbare und das Finanzierbare weiterzuentwickeln. "Ich glaube, so weit liegen die Fraktionen hierbei nicht auseinander", sieht Messerer der Arbeit im Gemeinderat optimistisch entgegen.

Beste Voraussetzung für den Schulterschluss innerhalb der Fraktion liefert die neue Zusammensetzung: Auf die fünf etablierten Gemeinderäte stoßen mit Dr. Myriam Weltin, Lukas Berberich, Ralf Benz, Robin Haas und Manuel Zierlinger ebenso viele Neulinge. Wenn die Christdemokraten also vor den Sitzungen unklare Punkte der Tagesordnung durchsprechen, "profitiert jeder von den unterschiedlichen Erfahrungen und Kompetenzen der Kollegen", freut sich Michael Messerer und betont: Ein bestimmtes Abstimmungsverhalten werde dabei weder empfohlen noch angeordnet.

> FWU: Im auf 21 Sitze angewachsenen Gemeinderat verharren die Freien Wähler bei sieben Sitzen, die sie nach dem Ausscheiden von Daniel Emmenecker aus dem Gemeinderat im Juni 2020 ohne Nachrücker zuletzt bereits innehatten. Prozentual gesehen schrumpft damit der Einfluss der FWU leicht, der Fraktionsvorsitzende Eric Bachmann ist aber "grundsätzlich zufrieden". Er hadert lediglich damit, dass sich die Kandidatensuche zäh gestaltet hatte und die Freien Wähler ihre Kandidatin auf der Höhe nicht durchgebracht hat. "Das bedaure ich persönlich", sagt Bachmann gegenüber der RNZ. Während es für Petra Hofstetter nicht gereicht hat, haben es mit Gerald Hauck und Michael Landeck aus der Kerngemeinde sowie Mathias Kuhn aus Schweinberg und Wolfgang Horn aus Erfeld sämtliche neue Kandidaten der Freien Wähler in den Gemeinderat geschafft.

Wie schon sein Vorredner Michael Messerer von der CDU ist Bachmann überzeugt, dass alle Mitglieder des neuen Gemeinderats ein gemeinsames Ziel verfolgen: "die Gemeinde voranbringen und das Bestmögliche erreichen – mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen". Dass dabei die Parteizugehörigkeit keine Rolle spielt, gehört bei den Freien Wählern naturgemäß zur DNA. Einen Seitenhieb auf die AfD kann sich Eric Bachmann jedoch nicht verkneifen. Die ist zwar zur Wahl des Hardheimer Gemeinderats gar nicht erst angetreten, hat Bachmann aber – trotz eines guten Stimmergebnisses – en Einzug in den Kreistag gekostet.

> SPD: Dass die Alternative für Deutschland in Hardheim selbst kein Mandat hat, ist den Sozialdemokraten eine besondere Erwähnung wert. "Hardheim kann nach dieser Wahl vor allem stolz und froh sein, keine destruktiven Kräfte im Gemeinderat zu haben", sagt Julia Göth. Sie verweist auf andere Gemeinden mit langen Erfahrungen mit AfD-Fraktionen, "die nichts Konstruktives beitragen und sich auf Störfeuer, Show und Spaltung konzentrieren". Mit ihren drei Parteikollegen im Gremium will sie dagegen um die Sache streiten und fraktionsübergreifend zusammenarbeiten: "Es geht für uns immer darum, die richtigen Entscheidungen für die Zukunft und für die Gemeinde zu treffen – unabhängig von alten Mustern und Steckenpferden." Göth ist überzeugt, dass die Hardheimer diesen Einsatz nun an der Wahlurne honoriert haben. "Das Wahlergebnis ist sicher nicht nur Resultat des Wahlkampfs, sondern spiegelt auch die Zufriedenheit und die Eindrücke der Bevölkerung aus den letzten Jahren wider. Gute Arbeit und Engagement werden belohnt."

Über den Erfolg ihrer Bürgerliste, die ein viertes Mandat ergattern konnte, freut sich Julia Göth. Nach der steilen Lernkurve im Jahr 2019, als sich die Gemeinderatsfraktion der Sozialdemokraten im Rahmen eines Generationswechsels komplett neu zusammensetzte, gibt es nun lediglich einen Neuzugang: Daniel Roßmann aus der Kerngemeinde stößt zu Julia Göth, Andrea Mohr und Stefan Wolfmüller. Die vier sind zwar allesamt parteilos, vertreten laut Göth aber dennoch gemeinsame Werte. Bereits bei der Auswahl der Kandidaten hätten die Sozialdemokraten auf persönliche Grundsätze und nicht auf den Bekanntheitsgrad geachtet.

Für Hardheim und seine Bewohner dürfte es vielversprechend sein, dass die drei Fraktionen zum Wohle aller an einem Strang ziehen möchten. Baustellen, bei denen sie diesen Schulterschluss unter Beweis stellen können, gibt es weiß Gott genug in der Erftalgemeinde: vom Erhalt des Krankenhauses über das Fiasko beim Erfapark hin zum anhaltenden Gegenwind bei den Plänen der Gemeinde für erneuerbare Energien auf ihrer Gemarkung.