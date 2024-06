Eberbach. (RNZ) Die Freien Wähler bleiben in Eberbach die stärkste Kraft. Sie kamen bei der Kommunalwahl auf 32,2 Prozent und errangen so sieben Sitze. Die CDU hielt ihr Ergebnis von 2019 und errang fünf Mandate. Gleiches gilt für die SPD, die sechs Mandate für sich verbuchen kann. Vier Sitze gehen an die AGL. Die Wahlbeteiligung stieg um zwei Prozent.

Das Ergebnis im Überblick:

Eberbach 2024 2019 Wahlbeteiligung 59,7 % 57,5 % CDU 25,1 % 25,3 % SPD 26,4 % 26,4 % AGL 16,1 % 18,5 % Freie Wähler 32,2 % 29,8 %



Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind gewählt:

Wahlvorschlag Bewerber Mandat Stimmen FW Geilsdörfer, Udo Direktmandat 4.666 FW Schottmüller, Patrick Direktmandat 4.350 FW Wessely, Peter Direktmandat 4.060 FW Lutzki, Ralf Direktmandat 3.812 FW Reinig, Michael Direktmandat 3.158 FW Dexheimer, Oskar Direktmandat 2.842 FW Dr. Prof. Polzin, Dietmar Direktmandat 2.667 SPD Röderer, Jan-Peter Direktmandat 6.045 SPD Müller, Jens Direktmandat 3.246 SPD Isik, Büsra Direktmandat 2.501 SPD Eiermann, Klaus Direktmandat 2.474 SPD Scheurich, Markus Direktmandat 2.375 SPD Haaß, Sarah Direktmandat 2.314 CDU Joho, Patrick Direktmandat 4.146 CDU Schulz, Michael Direktmandat 2.729 CDU Dr. Huck, Matthias Direktmandat 2.258 CDU Kunze, Christina Direktmandat 2.226 CDU Hellmuth, Georg Direktmandat 2.060 AGL Richter, Hubert Direktmandat 3.083 AGL Thomson, Kerstin Direktmandat 2.044 AGL Stumpf, Peter Direktmandat 1.668 AGL Kaiser, Christian Direktmandat 1.434





Ortschaftsrat Friedrichsdorf:

Wahlvorschlag Bewerber Mandat Stimmen Unabhängige Wähler Friedrichsdorf Scholl, Nicole Direktmandat 104 Unabhängige Wähler Friedrichsdorf Löffler-Haider, Isabelle Direktmandat 102 Unabhängige Wähler Friedrichsdorf Biber, Birgit Direktmandat 93 Unabhängige Wähler Friedrichsdorf Münch, Alexander Direktmandat 91 Unabhängige Wähler Friedrichsdorf Stelz-Hoffmann, Philipp Direktmandat 85 Unabhängige Wähler Friedrichsdorf Claussen, Anja Direktmandat 83





Ortschaftsrat Lindach:

Wahlvorschlag Bewerber Mandat Stimmen Freie Bürger Lindach Helm, Achim Direktmandat 160 Freie Bürger Lindach Dr. Petersen, Oliver Direktmandat 128 Freie Bürger Lindach Casado Gomez, Avelino Direktmandat 60 Freie Bürger Lindach Bißdorf, Steffen Direktmandat 60 Gemeinsam für Lindach Lehr, Silke Direktmandat 104 Gemeinsam für Lindach Morr, Volker Direktmandat 77





Ortschaftsrat Pleutersbach:

Wahlvorschlag Bewerber Mandat Stimmen Wählervereinigung Pleutersbach Hauck, Christian Direktmandat 251 Wählervereinigung Pleutersbach Rupp, Marie-Therese Direktmandat 225 Wählervereinigung Pleutersbach Rupp, Finn Direktmandat 224 Wählervereinigung Pleutersbach Rupp, Nicole Direktmandat 216 Wählervereinigung Pleutersbach Haaß, Tanja Direktmandat 200 Wählervereinigung Pleutersbach Brockmann, Michael Direktmandat 190 Wählervereinigung Pleutersbach Häfner, Jochen Direktmandat 162 Wählervereinigung Pleutersbach Häfner, Anouk Direktmandat 148





Ortschaftsrat Rockenau:

Wahlvorschlag Bewerber Mandat Stimmen Freie Bürger Rockenau Köhler, Sascha Direktmandat 286 Freie Bürger Rockenau Witt, Eva Direktmandat 254 Freie Bürger Rockenau Veith, Jutta Direktmandat 246 Freie Bürger Rockenau Silbereis, Alexander Direktmandat 235 Freie Bürger Rockenau Wäsch, Angela Direktmandat 224 Freie Bürger Rockenau Schölch, Stefanie Direktmandat 186 Freie Bürger Rockenau Redder, Dieter Direktmandat 182 Freie Bürger Rockenau Müller, Benjamin Direktmandat 181





Ortschaftsrat Brombach