Die Idee des Konzepts habe sich entwickelt. "Am Anfang wollten wir den Saal einfach nur ein bisschen aufmotzen, dann ist alles Stück für Stück gewachsen." Aus kleinen Änderungen, wie ein Umbau der ersten und letzten Sitzreihe, hat sich die Planung immer weitentwickelt, bis am Ende ein neues Raumkonzept stand. "Wir haben ja bereits vor wenigen Jahren den Saal 2 umgebaut, wir wollten daher den kleineren Saal 1 daran anpassen."

Trotz der vielen kleinen und größeren Problemchen sei das Ergebnis mehr als zufriedenstellend, so Nenad Tomasinjak. "Von der Decke, über die Wandbespannung bis hin zum Boden ist alles verändert worden."

Walldürn. (ankf) Der neue Saal im Kino "Löwenlichtspiele" in Walldürn ist nicht mehr wiederzuerkennen. Bis zum vergangenen Freitag (24. Februar) lief der Umbau. Eigentlich sollten bereits davor am Mittwoch Filme gezeigt werden, dann gab es Lieferprobleme. Doch Ende gut, alles gut: Jetzt leuchtet der Raum in gemütlichem, warmen Licht, strahlt Gemütlichkeit aus, und die Sofas laden zum Entspannen ein.

"Wir müssen einfach besser sein als die Couch zu Hause"

"Wie bei jeder Baustelle hatten auch wir immer mal wieder kleinere Schwierigkeiten", erzählt der Eigentümer Nenad Tomasinjak. "Aber es hat dann doch immer irgendwie funktioniert." Die größte Hiobsbotschaft waren sechs Sofas, die es nicht durch die Qualitätskontrolle geschafft haben.

"Das fiel fast ans Ende des ganzen Umbaus. Montags haben wir noch das Programm abgesprochen, und mittwochs hätten die Sofas geliefert werden sollen, dann sollte abends auch schon der erste Film laufen. Das hat dann bis Freitag gedauert, und das Kinoprogramm musste wieder umgeplant werden."

Mit dem Ausbau der Sitze und dem Einbau der Sofas muss nun der Saal auf einige Plätze verzichten. "Die ,Löwenlounge‘, wie wir sie genannt haben, hat jetzt 55 Plätze", erzählt Theaterleiter Florian Munz. "Er strahlt eine Kaminzimmerstimmung aus und soll wirken, als sitze man daheim vorm Kamin. Immerhin wird die Zeit immer kostbarer, und wir wollen, dass die Leute gerne ihre Zeit im Kino verbringen und abschalten können."

"Das Erlebnis muss rundum gut sein, betont Tomasinjak. "Wir müssen einfach besser sein als die Couch zu Hause. Kinobesuche sind Luxus, und das muss der Saal auch ausstrahlen."

Wie gut der Umbau ankommt, macht Florian Munz an einem Beispiel deutlich. "Ich habe auf den sozialen Medien ein Bild vom neuen Saal gepostet und darunter dann die Sneak [Überraschungsfilm; anm. d. Red.] beworben. Die Sneak war so gut wie schon lange nicht mehr besucht. Nur noch wenige Plätze waren frei." Bisher sei die Resonanz durchweg positiv, gerade auch die Sofas kommen gut an.

Ob der Ansturm bestehen bleibt, könne man noch nicht sagen, so Tomasinjak. "Es geht uns aber auch darum, die Bestandskunden bei Laune zu halten. Natürlich wollen wir auch neue Kunden gewinnen, aber das wird man noch sehen müssen. Natürlich waren viele bei der Sneak auch neugierig und wollten sehen, wie der Raum geworden ist."

Dem Geschäftsführer, der auch in Künzelsau ein weiteres Kino betreibt, ist es wichtig, dass die Kunden sehen, dass er und sein Team bemüht sind. "Die Stammkunden merken, dass wir was machen. Andere Kinos ändern über 30 Jahre lang nichts an ihren Sälen, da fallen wir dann schon auf." Auch der "warme"Charakter des Saals sei die Zukunft von Kinos, so Tomasinjak.

Dass der finanzielle Faktor bei einer solch großen Veränderung eine nicht unbedeutende Rolle spielt, ist klar. "So oft können wir solche Umbauten nicht machen. Wir planen nachhaltig und hoffen, dass der neue Look Bestand haben wird." Dass das nur gelingt, wenn die Kunden auch verantwortungsvoll mit der Einrichtung umgehen, weiß Tomasinjak. "Wir hoffen einfach, dass die Besucher unsere Mühen zu schätzen wissen und sorgsam damit umgehen."

Was Nenad Tomasinjak besonders freut, ist das Licht im Saal. "Ich habe den fertigen Umbau bisher nur auf Bildern gesehen, das Licht hat dabei ganz anders gewirkt. Live leuchtet der Raum warm und gemütlich." Sichtlich begeistert fasst er zusammen: "Genau so wollte ich den Raum haben, und das ,Gefühl‘ ist da."

Der Umbau ist aber noch lange nicht abgeschlossen, denn das nächste Projekt steckt bereits in der Schublade. In zwei bis drei Jahren soll der Rest des Hauses von den Farben und der Stimmung an den neuen Saal angepasst werden.