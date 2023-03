Der DRK-Geschäftsführer sieht den IT-Ausfall als Bestätigung, "dass wir mit unseren Hinweisen und Warnungen vor einer zu starken Zentralisierung der Krankenhäuser richtig liegen. Dies wäre verbunden mit einer erheblichen Ausweitung des hauptamtlichen Rettungsdienstes; hierfür stehen aber in absehbarer Zeit die personellen Ressourcen nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung, und auch die bereits bestehenden Wachen müssten mit erheblichem finanziellen Aufwand erweitert werden – sofern dies an den heutigen Standorten überhaupt umsetzbar wäre."

Dennoch seien alle Patienten versorgt und rechtzeitig in die Krankenhäuser gebracht worden, betont Blaschek. Dank der Hilfe der ehrenamtlichen Rettungsdienstverstärkungen und Helfer-vor-Ort-Gruppen der DRK-Kreisverbände Buchen und Mosbach habe man auch keine Patienten priorisieren müssen.

"Wir müssen nun analysieren, wie man solche Softwarereaktionen in Zukunft vermeiden oder zumindest noch schneller wieder rückgängig machen kann", erklärte Kliniken-Geschäftsführer Frank Hehn, der sich bei allen Beteiligten für den "schnellen und effektiven Einsatz bei der Problemlösung" bedankte.

Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, lag die Ursache in einem Hardwaredefekt im Rechenzentrum der Kliniken, der wiederum die für einen Cyberangriff vorgesehenen Schutzmechanismen ausgelöst hatte. Entsprechend waren auch IT-Experten zunächst von einem Angriff ausgegangen. Mittlerweile ist der Fehler behoben, die Systeme laufen wieder. Damit können die Kliniken in Mosbach und Buchen auch wieder Notfallpatienten aufnehmen.

Aufatmen kann auch das Deutsche Rote Kreuz, das durch die vorübergehende Abmeldung der Kliniken von der Notfallversorgung vor besonderen Herausforderungen stand. "Da die Neckar-Odenwald-Klinken nicht mehr zur Verfügung standen, mussten die Rettungswagen und Krankentransporte weiter entfernte Krankenhäuser ansteuern", berichtet der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Mosbach, Steffen Blaschek. "Das waren zunächst die nahe gelegenen Krankenhäuser wie der Plattenwald oder Eberbach; wir mussten aber auch einmal Mannheim anfahren. Damit waren sie viel länger unterwegs und standen nicht für neue Einsätze zur Verfügung. Gleiches gilt für das Personal, weswegen wir Notfallsanitäter und Rettungssanitäter aus der Freizeit holen mussten und auch Ehrenamtliche aktivierten."

Update: Freitag, 10. Februar 2023, 17.23 Uhr

Buchen/Mosbach. (RNZ/mare/rüb) Die Neckar-Odenwald-Kliniken waren seit Donnerstagvormittag von einem flächendeckenden Ausfall der IT-Systeme betroffen. Das teilt das Landratsamt mit.

Stand anfangs ein möglicher Hackerangriff im Raum, so gab es am Abend Entwarnung: Es handele sich nach Aussage von Landrat Achim Brötel nicht um eine Cyberattacke. Das Problem sei zudem behoben.

Aufgrund des Ausfalls mussten die beiden Standorte der Kliniken in Mosbach und Buchen von der Notfallversorgung abgemeldet werden. Notfallpatienten wurden in benachbarten Kliniken behandelt. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten in den Neckar-Odenwald-Kliniken war aber sichergestellt.

Die Klinikleitung hatte umgehend auch externe IT-Experten eingeschaltet, um die Funktionsfähigkeit der Systeme wieder so schnell wie möglich herzustellen, was am Abend der Fall war. Ebenso wurde vorsorglich die für Cyberkriminalität zuständige Stelle des Landeskriminalamts informiert.

Am Freitagmorgen wurde der konkrete Grund für die IT-Probleme von Frank Hehn, Geschäftsführer der Neckar-Odenwald-Kliniken, mitgeteilt.

Die Ursache habe in einem Hardwaredefekt im Rechenzentrum der Kliniken gelegen. Der wiederum habe dann in der Kliniksoftware die für einen Cyberangriff vorgesehenen Schutzmechanismen ausgelöst. Entsprechend waren auch IT-Experten bis in den Donnerstagabend von einem Angriff ausgegangen.

"Dass der Schutz der Klinikdaten funktioniert hat, ist eigentlich eine sehr gute Nachricht. Wir müssen nun allerdings analysieren, wie man solche Softwarereaktionen in Zukunft vermeiden oder zumindest noch schneller wieder rückgängig machen kann", erläutert Hehn.

Entsprechend können die Standorte der Kliniken in Mosbach und Buchen nun wieder Notfallpatienten aufnehmen, heißt es in der Mitteilung. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten in den Neckar-Odenwald-Kliniken sei ohnehin jederzeit sichergestellt gewesen.

Update: Freitag, 10. Februar 2023, 11.55 Uhr