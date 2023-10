Von Christian Hafner

Katzental. Käseverkostung, Whiskey-Tasting oder Coffee-Cupping – heutzutage ist das Probieren kulinarischer Kreationen ja in aller Munde, um ein nahe liegendes Wortspiel zu gebrauchen. Auf dem Apfelhof Gätschenberger in Katzental war man diesem Trend einiges voraus: Schon seit über zehn Jahren wird hier gemeinsam mit dem Fachdienst Landwirtschaft des Landratsamts alljährlich ein Apfeltestessen veranstaltet.

In diesem Jahr versammelten sich 46 Feinschmeckerinnen und Apfelliebhaber, um die Vielfalt der regionalen Apfelsorten zu zelebrieren. "Wir sind wirklich überrascht von der tollen Resonanz. So viele Anmeldungen gab es noch nie", freute sich Laura Vogel vom Landratsamt über das große Interesse an der Veranstaltung. Aufgeteilt in drei Blöcke, startete man zunächst mit der Verkostung von Apfelkuchen, dann informierte Arno Gätschenberger bei einem Rundgang über den Betrieb, bevor es dann ans Probieren der Rohäpfel ging.

Gleich nachdem die ersten Kuchenstücke, hergestellt von den Bäckerinnen und Bäckern des Mosbacher fideljo, in den Mündern der Testerinnen und Tester gelandet waren, raunten Mutmaßungen durchs Publikum: "Das war doch ein Boskoop" oder "Nein, das war ein Elstar, ganz klar". Es war interessant, dass wirklich jede Apfelsorte ihrem Kuchen eine eigene Note verlieh.

Anhand der Kriterien Aussehen, Saftigkeit sowie Geschmack und Aroma konnten die Kritiker die Backwerke bewerten. Manche konnten es gar nicht abwarten und waren schon beim vierten Kuchen angekommen, als andere noch über der Bewertung von Kuchen Nummer zwei grübelten. Aber egal, es ging schließlich nur um ideelle Preise, und so schritten Laura Vogel und Arno Gätschenberger dann auch zur Punktevergabe, die per Akklamation erfolgte.

Keine Überraschung gab es schließlich auf Platz eins: Der bekannte Elstar holte sich wieder den Titel. "Mit dem Elstar macht man nichts falsch", führte Gätschenberger aus. "Mit seiner Kombination aus Säure und Süße schmeckt er eigentlich jedem." Und tatsächlich hatten einige hier auch richtig geraten. Auf den Plätzen folgten Jonagold, Rubinette und Boskoop.

Eine Teilnehmerin aus dem Rheinland bemerkte: "Interessant, wie sich die regionalen Geschmäcker bemerkbar machen. Für mich war der Boskoop die Nummer eins, weil der in meiner Heimat am weitesten verbreitet ist." Im Rahmen der Bewertung beantwortete der Betriebsinhaber etliche Fragen, gab praktische Tipps und konnte mit einigen Ernährungsmythen aufräumen.

Auch beim Rundgang durch die Apfelfelder und Produktionshallen bekamen die Teilnehmenden interessante Einblicke geboten, doch insgeheim warteten natürlich alle schon auf den letzten Teil: die Verkostung der Rohware. Hier hatte die Jury die Aufgabe, anhand verschiedener Kriterien fünf Apfelsorten zu bewerten und auf Herz und Nieren zu testen. Auch hier war der Facettenreichtum der Apfelsorten festzustellen, und nachdem jeder seinen Bogen ausgefüllt hatte, wurden auch hier die Preise vergeben.

Ort des Geschehens

Anders als bei den Apfelkuchen, gab es hier allerdings eine echte Überraschung: Die Rubinette, sonst regelmäßig auf Platz eins des Klassements, landete abgeschlagen auf dem letzten Platz. "Vermutlich hätte er noch zwei Wochen gebraucht", erklärte sich Arno Gätschenberger das überraschende Abschneiden. Sieger wurde schließlich der Gala, gefolgt vom Elstar, Jonagold und Boskoop. Das Ergebnis war am Ende aber zweitrangig. Die Erkenntnis, wie viele leckere Apfelsorten es in unserer Heimat gibt, überwog.