Eberbach. Am Freitag, 26. Mai, geben Hartmut Tramer (Orgel) und Ronald J. Autenrieth (Flügel) um 19 Uhr ein Konzert im großen Saal des katholischen Pfarrheims in der Feuergrabengasse. Der Erlös geht an das Haus der Johannes-Diakonie in der Alten Dielbacher Straße.

Das Motto des Konzerts könnte nicht besser zur derzeitigen Weltlage passen: "Sehnsucht nach besseren Zeiten". Gustav Mahler hat es über einen Satz seiner vierten Sinfonie geschrieben. Musik daraus wird zu hören sein.

Hartmut Tramer interpretiert gewohnt spannende Collagen an seiner großen digitalen Viscount-Orgel. Liszts "Chapelle de Guillaume Tell", Debussys "l’après-midi d’un faune" klingen an und natürlich Auszüge aus dem 3. Satz von Mahlers Vierter, die dem Konzert das Motto geben.

Der Komponist Ronald J. Autenrieth stellt am Flügel Musik von Wagner, Bruckner, Liszt oder Anton Rubinstein eigenen Werken gegenüber, darunter dem "Kampf um das Feuer" aus seiner Prometheus-Suite und das für ein Konzert in Starnberg komponiertes sinfonisches Poem "Ludwig II – Starnberg", in welchem die Wagner-Verehrung des Märchenkönigs thematisiert wird. Außerdem erklingt Sergej Rachmaninows dramatische Aleko-Ouvertüre. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, in der Pause gibt es Brezeln und Getränke. Spenden gehen nach Abzug der Kosten an die Johannes-Diakonie. Das Konzert war bereits im vergangen November wegen Krankheit ausgefallen und soll nun nachgeholt werden.