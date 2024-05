Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. 2010 war es mal das Jugendhaus des Jahres, danach wurde die Geschichte des Jugendhauses in Hüffenhardt ein bisschen wechselhafter und unruhiger. Nun soll dem Jugendhaus am Sportplatz wieder Leben eingehaucht werden, dieses Mal hoffentlich ohne störende Nebengeräusche. Die Verantwortung dafür hat Verena Hohenhausen übernommen.

Die Hüffenhardterin hat selbst zwei Kinder und engagiert sich nun ehrenamtlich im Jugendhaus. "Wir wollen wieder ein verlässliches Angebot schaffen", sagt Hohenhausen. Seit 2007 gibt es den Jugendtreff an der Hüffenhardter Mehrzweckhalle, früher haben sich die Jugendlichen im Keller der Grundschule getroffen. Da kamen Beschwerden aus der Nachbarschaft wegen des Mülls, wegen des Lärms am späten Abend und teilweise auch in der Nacht.

Und so wurde (mit fast ausschließlich ehrenamtlichem Engagement) der Jugendtreff an der Mehrzweckhalle errichtet. Mit ein bisschen Abstand zur Wohnbebauung und sogar mit Grillplatz. Die Leitung oblag den Jugendlichen selbst. Ein Modell, das in vielen Kreisgemeinden funktioniert und das auch in Hüffenhardt viele Jahre sehr gut funktionierte.

Bis zum Sommer 2017. Es wurde in den Räumen trotz Rauchverbot geraucht, es wurden Einrichtungsgegenstände zerstört, und es wurde auch immer häufiger exzessiv Alkohol getrunken – die Folgen dieser "Partys" beseitigte aber niemand. Die Gemeindeverwaltung schloss den Jugendtreff, wenn auch ungern.

Nun, sechs Jahre später, ist der Jugendtreff wieder schöner geworden: Der Boden klebt nicht mehr, es riecht nach Putzmittel, statt nach kaltem Rauch und neben der Bar dominieren nun ein Tischkicker und eine Sitzecke den Raum. Auch ein paar Brettspiele gibt es, "wir würden uns da auch über Spenden freuen", erklärt Hohenhausen, die auch im Berufsleben mit Kindern arbeitet. Ihnen nun auch nach der Corona-Zeit wieder einen Treffpunkt zu geben, das ist ihr Ziel.

Eingeladen sind Jugendliche von 13 bis 17 Jahren, geöffnet wird es zweimal in der Woche, mittwochs von 17 bis 19 Uhr und freitags von 17 bis 20 Uhr.

Über ein bisschen Hilfe würde sich Verena Hohenhausen auch noch freuen, denn zum Beispiel ist die Hifi-Anlage ihr ein Rätsel. "Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus." Auch ein paar Bücher, Bilder, Spiele und ein kleines Zweisitzersofa werden noch gesucht.

Die Idee zur Reaktivierung kam übrigens von der Hüffenhardterin selbst, auch die eigene Tochter freut sich bereits darüber. Bei der Gemeinde sei sie damit auf sehr offene Ohren gestoßen, wie sie beim Besuch vor Ort berichtet. "Die Gemeinde hat uns toll unterstützt." Nun hofft sie, die wechselhafte Geschichte des Jugendhauses etwas zu beruhigen – und dass viele Jugendliche den neuen alten Treffpunkt wieder mit Leben erfüllen.

Kontakt: jugendhaus.hueffenhardt@vodafonemail.de