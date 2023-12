Neckartal-Odenwald. (RNZ) Schaut man durch die Liste der Themen im Neckar-Odenwald-Kreis, die 2023 die meisten RNZ-Leser interessierten, fällt auf: Es ging sehr oft um Schließungen. Stirbt der Landkreis aus? Nein, soweit dürfte es nicht kommen. Schließlich haben es auch junge und ganz junge Menschen in unseren Rückblick geschafft. Und beim ein oder anderen Gschäft ging es doch weiter.

Hier sind die meistgelesenen und bedeutendsten Themen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis im abgelaufenen Jahr:

Foto: Oesterreich

Schock ins Mosbach: Ein 46-Jähriger stirbt nach dem Schuss eines Polizisten. Der Mann hatte in einem psychischen Ausnahmezustand seine frühere Partnerin bedroht.

Knapp 400 Bürger kamen zur Informationsveranstaltung zur geplanten Gemeinschaftsunterkunft ins Merchinger Schloss. Foto: Andreas Hanel

Emotionale Fragen und reichlich Skepsis gab es beim Informationsabend zu einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in Merchingen.

Um 8.27 Uhr kam in Buchen das Neujahrsbaby auf die Welt. Foto: Rüdiger Busch

Um 8.27 Uhr war es am Neujahrstag so weit: Jonas war der erste Neubürger 2023 von Buchen.

Zander und Hechte sollen den Schwarzmeergrundeln den Garaus machen. Foto: Carolin Reinmuth

Schwarzmeergrundeln breiten immer mehr im Neckar aus. Helfen sollen dagegen einheimische Raubfische

Weder Krone, noch Lindenhof, noch Wild Bill’s wollen schließen – auch wenn Gerüchte etwas anderes vermuten lassen. Foto: Stephanie Kern

Frisch aus der Gerüchteküche: Drei Gerüchte über gleich drei Restaurants in Mosbach, Neckarelz, Diedesheim. Alle drei Gerüchte besagen das Gleiche: Das Gespenst von der Schließung gehe um.

Foto: adb

Große Aufmerksamkeit bekam Kik für die Filial-Schließung in Hardheim.

Siegfried ist auf der Suche nach der großen Liebe, die frischen Wind auf den Hof bringt. Foto: Alissa de Robillard

Auch im Odenwald heißt es "Bauer sucht Frau".

Nur wenig Schüler, aber dafür ein Streifenwagen der Polizei: Die Amokdrohung hatte den Schulalltag am Buchener Schulzentrum massiv beeinträchtigt. Foto: Rüdiger Busch

Androhungen von Gewalt in mehreren Schulen sorgten für einen Amokalarm in Buchen. Eine 14 Jahre alter Tatverdächtiger wurde dann von der Polizei ermittelt. Für seine Eltern wurde das eine sehr teure Erfahrung. Sie bekamen die Rechnung für den Polizeieinsatz.

Das Spiel konnte Mosbach für sich entscheiden. Foto: Weindel

Nach dem Abpfiff des Relegationsspiels zwischen dem SV Zwingenberg und Türkspor Mosbach flogen die Fäuste und die Polizei ermittelte. Aber: Beide Vereine setzten sich danach zusammen, um die Vorfälle aufzuarbeiten.

Nur noch bis Jahresende wollten Bäckermeister Thomas Mayer (r.) und sein Team die Brezel nach schwäbischer Art (also mit krossen Ärmchen und Schnitt im Bauch) herstellen. Foto: brw

Die schlechte Nachricht nicht nur für Frühaufsteher: Im August wurde bekannt, dass bei der Mosbacher "Bäckerei Mayer" Ende des Jahres der Ofen ausgehen sollte. Kurz vor Jahresende gab es dann aber eine überraschende Wendung und eine Nachfolge wurde doch noch gefunden.

Daniel Belsner hat sich beim Fußballcamp der Fundacion Real Madrid Clinic in Schlierstadt als Gewinner durchgesetzt und darf im Frühjahr nach Madrid reisen. Foto: Lars Kraus

Für den 16 Jahre alten Adelsheimer Daniel Belsner wird ein Traum war: Es geht zu Real Madrid.

Die Rockband ​Queen, hier Frontmann Freddy Mercury, hat mit "Bohemian Rhapsody" einen der beliebtesten Klassiker geschaffen. Das meinen auch die meisten SWR1-Hörer in Baden-Württemberg. Doch im Neckar-Odenwald-Kreis liegt ein anderer Klassiker vorn. Foto: dpa

Ganz Baden-Württembergs Lieblingshit ist "Bohemian Rhapsody" von Queen oder Led Zeppelins "Stairway to Heaven"? Nicht im Neckar-Odenwald-Kreis. Da steht das Badnerlied auf Platz 1 der "SWR1-Hitparade".

Die Villa Katzenbuckel schließt und soll verkauft werden. „Ich hatte im August eine Operation, die hat mich aufgerüttelt“, erklärt Eigentümerin Sandra Haas, die gesundheitliche Gründe für die Schließung nennt. Foto: Haas

Ein besonderer Platz sucht einen neuen Besitzer: Die Villa Katzenbuckel wird verkauft.

Für das letzte – wie auch schon für das erste – Foto posieren (v.l.) Vasilis, Anna, Tina und Evripidis Chatzipanagiotidis vor dem Baum im Biergarten. Foto: Alissa de Robillard

Sie haben den griechischen Wein nach Eberbach gebracht und dann kam die Nachricht: Familie Chatzipanagiotidis verlässt den "Grünen Baum".

Mit der vierten Generation endet die Geschichte des Schuhhauses Stadler am Marktplatz in Mosbach. Das Ladengeschäft wird zum 31. Januar aufgegeben. Foto: Heiko Schattauer

Im Oktober wurde bekannt, dass das "Schuhhaus Stadler" in Mosbach nach 116 Jahren schließt.

Foto: RNZ

Auf der B27 ist viel Geduld gefragt. Ab Ende März wird die stark frequentierte Bundesstraße B27 in einem Teilabschnitt der Ortsdurchfahrt grundlegend saniert. Vor allem in Fahrtrichtung Osten kann von Verkehrsfluss vor und auf der Umleitungsstrecke zeitweise kaum die Rede sein, für den Weg durch die Stadt sind Geduld und innere Ruhe hilfreich. Kurz vor Weihnachten wird die B27 freigegeben. Im kommenden Jahr muss allerdings für einen letzten Sanierungsabschnitt noch einmal gesperrt werden.

Foto: RNZ

Eine Reporterin der Bild-Zeitung, ein Team der Satiresendung "Extra 3", das SWR-Fernsehen und viele weitere Journalisten aus der ganzen Republik kamen im Herbst nach Buchen, um den "Treppenwitz" selbst in Augenschein zu nehmen. Die Bahn hatte im Sommer einen Treppenaufgang am Buchener Bahnhof gesperrt, der nicht nur von Reisenden, sondern auch von Passanten genutzt wird. Deshalb muss der dortige Bahnübergang zunächst umgewidmet und dann umgebaut werden. Im Eilzug-Tempo geht so etwas bei der Bahn natürlich nicht, weshalb der Übergang voraussichtlich für rund neun Monate gesperrt wird – obwohl es dort, so Bürgermeister Burger, überhaupt kein Sicherheitsproblem gibt. Nach der Berichterstattung in der RNZ wurde das Thema bundesweit von Medien aufgegriffen und aufs Korn genommen.

Der Katzenbuckel. Foto: Kottal

Es war beileibe keine Liebesheirat – aber inzwischen hat man sich zusammengerauft, ist zusammen gewachsen und zusammengewachsen. 2023 feierte der 1973 aus den Kreisen Mosbach und Buchen gebildete Neckar-Odenwald-Kreis sein 50-jähriges Bestehen. Mit vielfältigen Veranstaltungen, bei denen auch der kritische Blick auf die schwierigen Anfangszeiten nicht ausgeklammert wurde. Statt in einer gedruckten Chronik arbeitete die aktuelle Kreisverwaltung 50 Jahre NOK in einer unterhaltsamen Jubiläumshomepage auf, auch Zeitzeugen kamen zu Wort.

Foto: RNZ

Manche Dinge müssen sich nicht grundlegend verändern: Der Neckar-Odenwald-Kreis zählt nach wie vor zu den sichersten Regionen in ganz Baden-Württemberg. Das legen jedenfalls die Zahlen, die das Polizeipräsidium Heilbronn im März 2023 in seiner Kriminalstatistik präsentierte, nahe. Pro 100.000 Einwohner waren 2022 genau 3123 Fälle registriert worden, bei denen die Polizei ins Spiel kam.

Die Aufklärungsquote sank allerdings um fast zehn Prozent auf – vergleichsweise immer noch ordentliche – 58,7 Prozent. Einen starken Anstieg verzeichnete die Polizei im Bereich der Cyberkriminalität (plus 37 Prozent). Wie sich die Kriminalität im Jahr 2023 in der Region entwickelt hat, wird im kommenden Frühjahr offenbar, die Fallzahlen gehen nach ersten Einschätzungen der Polizei aber wohl in allen Bereichen nach oben.

Foto: RNZ

Viel Positives hatte der Heilbronner Polizeipräsident Frank Spitzmüller nicht zu verkünden, als er im April 2023 die aktuellste Verkehrsunfallstatistik vorstellte. Mehr Unfälle, mehr Verletzte und deutlich mehr Tote wies das 2022er-Zahlenwerk für den Neckar-Odenwald-Kreis im Vergleich zu 2021 auf. So nahm die Polizei im Landkreis insgesamt 3426 Unfälle auf, ein Zuwachs um knapp elf Prozent.

Schwer verletzt wurden 92 Personen, ein Plus von 4,5 Prozent. Neun Menschen starben 2022 auf den Straßen im Kreis – 200 Prozent mehr als im Vorjahr. 2023 setzte sich dieser Trend glücklicherweise nicht fort. Im nun zu Ende gehenden Jahr kam eine Person bei einem Unfall ums Leben. Wie oft es 2023 insgesamt auf den Straßen in der Region gekracht hat, wird sich im nächsten Frühjahr zeigen.

Foto: RNZ

Gerichtsurteile, Bürgerinformationsabende und sogar eine Visite des Ministerpräsidenten: Die Erneuerbaren Energien sind 2023 im Neckar-Odenwald-Kreis in aller Munde. Viele Kommunen setzen auf Windkraft und Freiflächenfotovoltaik, um die kommunalen Finanzen aufzubessern. Windräder drehen sich aktuell jedoch nur im nördlichen Neckar-Odenwald-Kreis: 43 sind es laut Landratsamt, eine Anlage befindet sich im Bau. Bei der Nennleistung ist die 100-Megawatt-Marke damit überschritten.

Vier weitere Windräder am Hardheimer Kornberg sind genehmigt, aber noch nicht errichtet. Dazu kommen kreisweit 14 Windräder, die sich im Genehmigungsverfahren befinden, und 20 Anlagen, für die Projektierer bereits Informationen abgefragt haben. Darüber hinaus haben Investoren und Betreiber weitere Pläne für Windräder im Kreis verlautbaren lassen.

"Demnach kommen wir auf etwas über 120 Windräder, die hier in den kommenden Jahren geplant werden könnten", so ein Sprecher des Landratsamts. Wie belastbar diese Zahl ist, wird sich zeigen.

Foto: RNZ

Krankenhausbeschäftigte, Apotheker, Busfahrer und die Bahn sowieso: Das auslaufende Jahr war auch eines der Streiks und Proteste: Mitte März rief die Gewerkschaft "verdi" zu Arbeitsniederlegungen auf, um der Forderung nach gerechteren Löhnen für die Beschäftigten im Gesundheitswesen Nachdruck zu verleihen.

An den Krankenhäusern der Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach und Buchen folgten etwa 200 Mitarbeiter der Aufforderung. Bereits zwei Wochen zuvor hatte sich in Mosbach in etwa die gleiche Zahl an Protestierenden eingefunden – Anlass war hier allerdings der Klimastreik gewesen.

Ende März wiederum kamen die Busfahrer in Neckarelz zusammen, um mit vorübergehendem Stillstand für Bewegung in ihrem Sinne zu sorgen.

In wiederholtem Protest befanden sich später auch die Apotheker, kurz vor Weihnachten rollten dann die Landwirte kollektiv gen Berlin – und zündeten auch in der Region Mahnfeuer. Die geplante Streichung der Agrardieselsubventionen hatte die Bäuerinnen und Bauern in großer Zahl auf der Straße zusammengeführt.

Foto: RNZ

Auf dem Gelände des Landgast- und Ponyhofs "Linkenmühle" in Rippberg brennt am 21. Januar ein Gebäudekomplex mit Stallungen, Scheune und Lagerhalle vollständig nieder. Als die Flammen am Tag danach gelöscht sind, wird das Ausmaß der Verwüstung sichtbar. Der Schaden beläuft sich auf eine Million Euro. Verletzt wird glücklicherweise niemand. Auch alle Pferde können rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Der Katastrophe folgt eine große Welle der Hilfsbereitschaft: Hunderte Privatpersonen, Vereine und Firmen sichern mit ihren Spenden die Versorgung der Tiere.

Foto: RNZ

Starke Nerven und viel Geduld benötigen Verkehrsteilnehmer über Monate hinweg auf den Straßen im Mittelbereich Buchen. Oftmals gleichzeitig werden zahlreiche Bundes-, Landes- und Kreisstraßen oder Gemeindeverbindungswege saniert. Die Planer sprechen von aufeinander abgestimmten Maßnahmen. Auf viele Autofahrer wirken die Arbeiten unkoordiniert. Um ans Ziel zu kommen, sind mitunter weite Umwege notwendig. Immerhin: Die in die Jahre gekommene Infrastruktur in der Region erhält einen Modernisierungsschub, und fast alle Baustellen werden pünktlich fertig. Einzig beim Ausbau der B47 zwischen Walldürn und Rippberg gibt es Probleme. Ein Ende der Arbeiten ist dort noch immer nicht in Sicht.

Die anspruchsvollen Strecken sind allesamt naturbelassen undführen über Stock und Stein. Foto: Moritz Bayer

Eberbach als El Dorado des Mountainbikens: Mit der Eröffnung des Bikeländs geht für Radsport-Begeisterte ein Traum in Erfüllung. Zwölf Single-Trails und drei Rundstrecken gibt es seit dem Sommer offiziell zu befahren und bestaunen.

Ein Zebrastreifen an der falschen Stelle bringt Eberbach bundesweit Publicity der ungewollten Art. Foto: Rainer Hofmeyer

Es ein Zebrastreifen, der Eberbach bundesweit ins Rampenlicht rückte und ungewollt für Publicity sorgte. Genauer: Ein Zebrastreifen, der keiner mehr sein durfte.

​Dr.-Schmeißer-Stift Eberbach. Foto: Hüll

Noch sehen die Flure recht leer aus, aber einige aus ihrer Heimat geflüchtete Menschen sorgen schon für Licht und Wärme im Eberbacher Dr. Schmeißer-Stift. Um ihnen das Ankommen zu erleichtern, haben sich bereits mehr als dreißig Helferinnen und Helfer beim Arbeitskreis Asyl gemeldet.

