Region Eberbach. (RNZ) Eine Insolvenz, schließende Bankfilialen und der Streit um einen Kuchen beschäftigten die Menschen 2024 am meisten in der Region Eberbach.

Was war darüber hinaus geschehen? Eine Auffrischung gefällig? Bitteschön! Der große rnz.de-Jahresrückblick lässt die Highlights rund um Eberbach kurz Revue passieren. Mehr finden Sie in den Links zu den jeweiligen Themen.

Viel Spaß!

Endgültiges Aus für Firma Ronald Schmitt in Eberbach

Aus für die Firma Ronald Schmitt Design GmbH am Standort Eberbach. Foto: Deschner

Endgültig die Lichter ausgegangen sind 2024 bei der Firma Ronald Schmitt. Der 1958 von Ronald Schmitt gemeinsam mit seiner Ehefrau Ingeborg in Stuttgart gegründete Traditionsbetrieb musste am 26. Juni Insolvenz anmelden. Es gab Hoffnung. Doch im September stand fest: Das Aus war nicht abzuwenden. 52 Mitarbeiter wurden nach den zweiwöchigen Betriebsferien mit sofortiger Wirkung freigestellt und erhielten alle ihre Kündigung.

Volksbank Neckartal schließt sechs Filialen

Kein Aushängeschild für die Volksbank ist die heruntergekommene Filiale Eberbach-Nord in der Steigestraße. Das Obergeschoss scheint unbewohnt, Rolläden hängen kaputt herunter. Foto: Carmen

Zum 15. November schossen die Filialen der Volksbank in Neckargemünd sowie Dilsberg, Spechbach, Eberbach, Schönbrunn und Zuzenhausen. Auch die Geldautomaten fallen weg. In Eberbach will sich das Unternehmen künftig auf die Hauptgeschäftsstelle in der Bahnhofstraße konzentrieren. In Schönbrunn seien die Frequenzen zu deutlich gesunken, um die Filiale aufrechtzuerhalten.

Ärger mit SWR um "Kuppeltorte aus Eberbach"

Die TV-Sendung des SWR "Kaffee oder Tee" versetzte das "Team vom Café Viktoria" im Mai in Rage. Von "Ruf- und Imageschädigung" wurde gesprochen. Was war passiert? Vom SWR wurde die patentierte Kuppeltorte nachgebacken. Die im Fernsehen präsentierte Torte hatte das gleiche Aussehen wie die allseits beliebte "Viktoria". Und ein Rezept, überschrieben mit "Royale Orangen-Kuppeltorte aus Eberbach", hatte man auch noch veröffentlicht. Das Viktoria-Team kündigte Konsequenzen an. Und im August gab der SWR ein klein bisschen bei und nahm die Sendung aus der Mediathek.

73-Jährige war eine Stunde im Aufzug am Bahnhof eingesperrt

In diesem Aufzug am Bahnhof in Eberbach blieb die Dame stecken. Der Techniker der Betreiberfirma musste aus Heidelberg herbeieilen und brauchte dafür 45 Minuten. Foto: Carmen Oesterreich

Eine ältere Dame wollte im Juli mit dem Aufzug am Bahnhof in Eberbach zu den Gleisen 2 und 3. Zügig ging es auch abwärts. Doch dann öffneten sich ich die Türen nicht. Es half kein Schieben, Klopfen, Ruckeln, Ziehen - die 73-Jährige war eingesperrt. Ein Techniker musste aus Heidelberg nach Eberbach kommen. Über eine Stunde musste die Frau auf die Rettung ausharren. "Bei Hitze hätte ich es darin nicht ausgehalten", erzählt sie später der RNZ.

Eberbach trauert nach Unglück um Fünfjährigen

Kerzen, Stofftiere und Blumen sind niedergelegt, um Anteilnahme zu zeigen. Foto: alr

Der Schrecken über die Tragödie, die sich im Juli am Bahnhof in Eberbach abgespielt hat, sitzt noch tief. Ein Fünfjähriger stirbt bei einem tragischen Unglück auf den Gleisen. Er wird von einem Güterzug erfasst, als er und seine Mutter mit dem Fahrrad die Gleise überqueren wollten.

Aus für Hotel-Restaurant "Altes Badhaus"

Der Betrieb wird nach Möglichkeit noch bis Ende Mai normal aufrecht erhalten, danach ist endgültig Schluss im Alten Badhaus am Lindenplatz. Foto: Moritz Bayer

Mit dem Hotel und Restaurant "Altes Badhaus" schloss Ende Mai ein alter Eberbacher Betrieb. Der Aufwand wurde zu groß. Das Aus bedeutete einen herben Verlust für die Stadt, obwohl die Sanierung umstritten war. Doch im Juni kam die Nachricht: Es geht weiter. Der Sohn bekannter italienischer Gastronomen übernimmt Hotel und Restaurant im Familienbetrieb. Die Eröffnung im November verschob sich aber - wegen Lieferschwierigkeiten.

Neckarwasser sorgte für Nervenkitzel im Freibad

Der Kinderbereich wurde wegen des Hochwassers gesperrt und muss jetzt trocknen. Foto: privat

Es war ein "zehnjährliches Hochwasser", das im Juni die Region - auch Eberbach - heimsuchte. Die Neckarflut hinterlässt allerdings keine größeren Schäden. Lediglich im Freibad sorgten die Wassermassen kurz für Nervenkitzel. Mehr als 1000 Sandsäcke wurden ausgegeben. Die DLRG Hirschhorn war mit einem Boot im Einsatz.

Eberbacher verspielte in 60 Jahren mehr als eine Million am Automaten

Knut Schönbucher möchte einen „Club der Nichtspieler“ gründen. Foto: Marcus Deschner

Die Geschichte von Knut Schönbucher bewegte im August sehr viele RNZ-Leser. Der 76-Jährige ist seit 60 Jahren spielsüchtig. Doch er kämpft, gibt sein Hobby auf und will "keinen Cent mehr in diese Dreckskisten" werfen und einen "Club der Nichtspieler" gründen.

150 Personen kämpften gegen Großbrand in Eberbacher Altstadt

Es war gerade kurz nach 10 Uhr im Oktober, als dunkle Rauchschwaden über die Bahnhofstraße zogen. Eine Dachgeschosswohnung in der Friedrichstraße geriet in Brand, kurz darauf stand der Dachstuhl komplett in Flammen. Etwa 150 Personen waren im Einsatz, um gegen das Feuer und die Ausbreitung der Flammen vorzugehen. Es war großes Glück, dass das Feuer nicht übergesprungen ist. Seither steht das Haus leer und ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

