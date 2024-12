Region Buchen. (RNZ) Halli Galli ums - nun ja - Halli Galli: Im November schlägt die Nachricht, dass die Buchener Kult-Disco vor dem Aus stehen soll, ein wie eine Bombe.

Doch das war noch lange nicht alles, was an in der Region Buchen 2024 passiert ist. Eine Auffrischung gefällig? Bitteschön! Der große rnz.de-Jahresrückblick lässt die Highlights rund um Buchen kurz Revue passieren. Mehr finden Sie in den Links zu den jeweiligen Themen. Viel Spaß!

Steht die Kult-Disco "Halli Galli" vor dem Aus?

"Die Diskotheken-Branche ist am Ende." Das sagt Matthias Köhler resigniert. Das veränderte Ausgehverhalten der Jugendlichen und die Rückzahlung von Corona-Hilfen ließen ihm langfristig keine andere Wahl, als Buchens einzige Diskothek – das "Halli Galli" – zu schließen. Ein Rewe-Markt sollte die Disco beerben. Was der Gemeinderat ablehnte. Dennoch ist die Tür für das Projekt nicht ganz zu.

Aus für Osterburkener Bäckerei Trabold

Die sofortige Einstellung des Geschäftsbetriebs der Stadtbäckerei Trabold sowie der drei verbliebenen Verkaufsstellen ist wegen der schlechten finanziellen Lage des Unternehmens unumgänglich. Foto: Andreas Hanel

Und auch eine Traditionsbäckerei verkündete 2024: Es ist aus. Nach 117 Jahren schloss die Bäckerei Trabold in Osterburken im Mai. Ein Schaden in der Backstube besiegelte das Ende. Der Schaden konnte nicht mehr behoben werden, die Geschichte des 1907 gegründeten Unternehmens ging zu Ende.

Neckar-Odenwälder wählen "Badnerlied" wieder auf Platz 1 der SWR1-Hitparade

Alle Jahre wieder – könnte man meinen. Wie im Vorjahr schert der Neckar-Odenwald-Kreis bei der Wahl zur SWR1-Hitparade aus und wählt als einizger Landkreis in Baden-Württemberg nicht Queen auf die Pole-Position. Sondern ganz traditionsbewusst und heimatverbunden das "Badnerlied".

Quo vadis Glasfaserausbau?

Es ist eine unendliche Geschichte: der Glasfaserausbau im Neckar-Odenwald-Kreis. Was als Leuchtturmprojekt begann, geriet schnell in Stocken. Immer wieder gab es Kritik und Ärger über Baustellen. Im Oktober hieß es dann: "War’s das mit dem Leuchtturmprojekt Glasfaserausbau der BBV?" Denn der Infrastrukturfonds "Infrafibre" zog sich aus dem Projekt zurück und verkaufte seine Netze für 1 Euro an eine Allianz-Tochter. Aber: Am Projekt selbst und für Kunden sollte sich nichts ändern, der Glasfaserausbau wie geplant weitergehen. Ende offen.

Solaranlagen-Geschäftsführer haut mit Millionensumme ab

"Wir haben rund 16.000 Euro für eine Solaranlage bezahlt, die nie geliefert worden ist." Der Fall einer jungen Familie aus dem Landkreis sorgt im Oktober für Aufsehen: Sie sanierte und baute ihr Haus aus und wollte auch eine Solaranlage installieren. Und zwar beim Unternehmen "Go Solar" aus dem Münchner Raum. Doch der Geschäftsführer hatte anderes vor, es gab einen bundesweiten Skandal. Das Geld wird die Familie wohl nicht wieder sehen.

Robin Müller hat seinen Kampf gegen den Krebs verloren

Robin Müller ist nur 19 Jahre alt geworden. Er starb am Samstag. Repro: Adrian Brosch

Selbst in dunkelsten Stunden und von seiner schweren Erkrankung gezeichnet war Robin Müller voll bemerkenswerter Zuversicht, starkem Lebensmut und berührendem Optimismus. Seine tragische Odyssee begann Mitte 2022, als Robin Müller über Schmerzen im linken Bein geklagt hatte. Mitte Dezember 2024 hat der junge Höpfinger den Kampf gegen seine Krebserkrankung jedoch verloren – ein halbes Jahr vor seinem 20. Geburtstag.

Buchener Ex-Fußball-Profi ist nach Dubai ausgewandert

Der Buchener Bogdan Müller, seine Ehefrau Katja und die Kinder Sophie, Lion und Ellie haben in Dubai ein neues Leben angefangen. Foto: privat

Bogdan Müller lebt seinen Traum. Die Abenteuerlust des Ex-Fußball-Profis des FC Schalke 04, der aus Buchen stammt und den Weg vom TSV über die SpVgg Neckarelz bis in die Bundesliga ging, ist auch nach dem Karriereende ungebrochen: Seit mehr als eineinhalb Jahren lebt er mit seiner Familie in Dubai.

Autohaus Bayerngarage ist insolvent

Das Buchener Autohaus Bayerngarage, ein weithin gefragter Händler für Neu- und Gebrauchtwagen mit über 20-jähriger Firmengeschichte, steht vor dem Aus. Von der Einstellung des Geschäftsbetriebs sind sieben Mitarbeiter betroffen. Foto: Rüdiger Busch

Und wieder ein Aus: Auch das Autohaus Bayerngarage ging 2024 insolvent und schloss seine Pforten im Juli. Ausschlaggebend für das Aus war der Umstand gewesen, dass die Banken die Kreditlinien gekündigt hätten. Sieben Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen.

15-Jähriger stirbt bei tragischem Unfall am Bahnübergang

Schreckliche Szenen am Bahnhof Adelsheim-Nord: Als ein 15-jähriger Schüler am Donnerstagmorgen trotz Rotlicht und geschlossener Schranke die Gleise überquerte, erfasste ihn ein Zug, der gerade in den Bahnhof einfuhr. Foto: Rüdiger Busch

Schock am 8. Februar in Adelsheim und Osterburken: Ein 15-jähriger Schüler stirbt bei einem tragischen Unfall am Bahnübergang. Er wollte offenbar trotz geschlossener Schranke die Gleise überqueren. Osterburken und Adelsheim sagten daraufhin närrische Veranstaltungen ab.

Mädchen aus Buchen und Walldürn wurden vermisst

Im Juni sorgten zwei vermisste Mädchen aus Buchen und Walldürn für Aufregung. Die Polizei startete eine Suchaktion. Schließlich wurden die beiden in Zwickau gefunden.

Konvoi aus 30 Einsatz-Fahrzeugen rollte durch Region

Ein Konvoi aus Fahrzeugen der Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes und des Wasserrettungszugs der DLRG rollte am Samstagmorgen durch Hardheim. Foto: Adrian Brosch

Das Ahrtalhochwasser war der Auslöser: Weil in Zukunft mit weiten Wegen zu Einsatzorten zu rechnen ist, übten die Einheiten des Katastrophenschutzes im Neckar-Odenwald-Kreis Anfang Juni die Verlegung als Marschübung. Und das sorgte teilweise für verwunderte Blicke im Kreis, als der Konvoi über die Autobahn A81 und Bundesstraße B27 rollte.

"Life Coach" wehrt sich gegen langes Haft-Urteil

Den „Life Coach“, der in Altheim mehrere Frauen als Geiseln gehalten sowie körperlich und sexuell misshandelt hat, verurteilte das Landgericht Mosbach am Montag zu elf Jahren und sechs Monaten Haft – ohne anschließende Sicherheitsverwahrung. Fotos: Janek Mayer

Das "Martyrium von Walldürn" machte bundesweit Schlagzeilen. Ein Mann soll von 2019 bis 2022 Frauen in sein Haus in Altheim gelockt, dort ihren Widerstand gebrochen und sie schließlich massiv körperlich misshandelt und vergewaltigt haben. Dafür wurde er im September zu elf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Doch dagegen legte der selbst ernannte "Life Coach" Revision an. Wie aber auch eine Nebenklägerin.

46-Jähriger wegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie-Besitz verurteilt

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in zwei Fällen und dem Besitz von Kinderpornografie wurde der Mann aus dem Neckar-Odenwald-Kreis im April zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. In den USA war er dafür schon verurteilt worden. "Sie haben einen Scherbenhaufen hinterlassen", sagte die Richterin bei der Urteilsverkündung.

War ein Wolf der Übeltäter?

Hat ein Wolf im März ein Schaf bei Adelsheim gerissen? Dieser Verdacht lag im Raum und nahe. Denn im Bauland wurde mehrfach ein Wolf gesichtet. Doch im April kam heraus: Der Wolf war unschuldig, er wurde als Verursacher ausgeschlossen.

Landrat Brötel wird Landtags-Präsident

Seit 2005 ist Dr. Achim Brötel Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises. Foto: R. Busch

Im Mai ließ die Nachricht aufhorchen: Landrat Brötel soll auf Empfehlung des Präsidiums des Deutschen Landkreistags Landkreistags-Präsident werden. Die Chance, die vielfältigen Interessen der 294 deutschen Landkreise von Schleswig-Holstein bis Bayern an der Spitze des Deutschen Landkreistags und damit in verantwortlicher Position zu vertreten, ist für mich eine große persönliche Herausforderung und Ehre zugleich", sagte Brötel der RNZ im Mai. Im September wurde es dann offiziell.

