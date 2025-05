Von Klaus Brauch-Dylla

Adelsheim. Goethe war nun auch in Adelsheims JVA – zumindest inkognito in Form seines Gedichts "Nur wer die Sehnsucht kennt" (weiß was ich leide). Alex, einer der Protagonisten des Stücks "Für das Leben”, das fünf Insassen der Adelsheimer Jugendstrafanstalt unter der Regie des Theaters Konstanz in der vergangenen Woche aufführten, zitiert das Poem,