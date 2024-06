Bronnbach. (pm) Das Bronnbacher Lichterfest sichert sich im dritten Jahr in Folge den letzten Freitag im Juni. Am 28. Juni um 19 Uhr erstrahlt das Kloster in den schönsten Farben. Die Fassade der Klosteranlage sowie der Kreuzgang werden illuminiert, für musikalische Unterhaltung sorgen die Latin-Band "Puente Latino" und Musikerin Melissa Hasenfuß.

Im Abteigarten wird mit rund 2000 Kerzen ein besonderes Ambiente geschaffen. Die Besucher bekommen an der Abendkasse Streichhölzer ausgehändigt und können gemeinsam mit dem Kloster-Team bei Einbruch der Dunkelheit die Kerzen anzünden. Die flackernden Lichtquellen werden den Abteigarten zum Leuchten bringen und in ein stimmungsvolles Licht tauchen. Der Klosterladen und die Vinothek haben an diesem Abend ebenfalls geöffnet.

Für musikalische Unterhaltung sorgt im Abteigarten das Quintett der Band "Puente Latino". Das Publikum kann sich auf eine lebensfrohe, energiegeladene Performance freuen. Wer bei der authentischen, lateinamerikanischen Musik seine Füße nicht stillhalten kann, dem bietet der Abteigarten zusätzlich eine Tanzfläche.

Zwischen schnellen Rhythmen und schwungvollen Tanzeinlagen geht es im Kreuzganginnenhof etwas ruhiger zu. Dort beeindruckt Musikerin Melissa Hasenfuß aus Ebenheid mit ihrer Gitarre sowie sanften Klängen. Zuhörerinnen und Zuhörer können ihrer Musik aus dem Liegestuhl heraus lauschen, welche auf der Wiese im Kreuzganginnenhof bereitstehen.

Der Eintritt kostet 8 Euro pro Person, Kinder bis zehn Jahre sind frei. Die Tickets sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich. Diese öffnet um 18 Uhr. Nach aktuellem Stand wird die Straßensperrung zwischen Gamburg und Bronnbach am Freitag, 28. Juni, aufgehoben.

Aufgrund der Witterung stehen die Parkplätze auf der Tauberwiese von Gamburg kommend nicht zur Verfügung. Es wird daher kurzfristig ein Bus-Shuttleservice von Külsheim über Uissigheim und Gamburg bis Bronnbach eingerichtet. Die Nutzung des Shuttles ist kostenfrei.

Für Fahrzeuge stehen nur die Parkplätze im Wirtschaftshof und an der Tauberaue zur Verfügung.

Info: Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter Tel. 09342/935-202020 oder per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de. Weitere Informationen unter www.kloster-bronnbach.de.