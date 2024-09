Igelsbach. (red) "Es wird höchste Zeit, dass wir wieder mehr Freude am Leben haben und uns nicht an das negative Leben gewöhnen", sagt Simon Dost. "Wir Menschen sind nicht gemacht, um dauernd Angst zu haben, sondern um uns zu freuen, weiterzuentwickeln und zu leben." Aus diesem Grund lädt Dost ein zu einer Buchvorlesung und Erzählung am Samstag, 21. September, um 20 Uhr in der Sängerhalle in Igelsbach. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro (Abendkasse).

In seinem Programm "Simons gute Gedanken! Was das Leben mir alles so bietet" geht es um positive Gedanken für den Alltag, die ihm persönlich weitergeholfen haben, um Tipps und Tricks, die leicht umsetzbar sind und in die verschiedensten Lebensbereiche passen, die mal zum Nachdenken, mal zum Lachen anregen.

An dem Abend gibt es auch einen Kuchenverkauf. Der ganze Erlös kommt Helfende Engel und dem Tierschutzverein Eberbach zugute.