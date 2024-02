Neunkirchen. (lu) Wohl kaum jemand hat in der Hotellandschaft der Region so nachhaltige Spuren hinterlassen wie er. Nicht nur sein eigenes Hotel in Neunkirchen lag ihm am Herzen; als Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes und in vielen weiteren Funktionen setzte er sich lange Jahre mit großem Engagement für die Belange der gesamten Branche im Landkreis und darüber hinaus ein. Die Rede ist von Wilhelm Stumpf, der am Montag seinen 90. Geburtstag feiert.

Das Gastgewerbe wurde dem Jubilar gewissermaßen in die Wiege gelegt. In Neunkirchen, wo er am 5. Februar 1934 das Licht der Welt erblickte, betrieben die Eltern eine Gast- und Landwirtschaft mit Brauerei, Brennerei, Saal und Kegelbahn. In den Kriegsjahren wurden auf dem Hof zuerst Flüchtlinge aus zerbombten deutschen Großstädten einquartiert, dann u. a. auch aus Ungarn und Tschechien. In dieser Zeit entwickelten sich Freundschaften, die bis heute Bestand haben.

Stumpf absolvierte eine Ausbildung in der Landwirtschaft mit Winterschule, wo er bei einem Ball eine junge Frau namens Anna kennenlernte. 1958 gaben sich die beiden das Jawort. Aus der 65 Jahre dauernden Ehe gingen drei Kinder und vier Enkel hervor.

Nach dem Tod des Vaters übernahm Wilhelm Stumpf im Jahr 1960 den Betrieb, der ihm einiges abverlangte: Jedes Wochenende wurde zu Livemusik getanzt, auf der Kegelbahn herrschtet häufig bis zum Morgengrauen reger Betrieb. So stellte sich zunehmend die Frage: Gast- oder Landwirtschaft? Stumpf entschied sich für die Gastronomie und Hotellerie.

In den schwierigen Zeiten der Ölkrise wagte er den Bau des neuen Park- und Sporthotels Stumpf mit Schwimmbad und Sauna, das im Jahr 1975 in idyllischer Waldrandlage eröffnet wurde. Stets am Puls der Zeit, baute er das Haus zum 4-Sterne-Hotel aus, das bis weit über die Region hinaus Bekanntheit erlangte.

Neben seinem Engagement bei den "Silencehotels" leitete er von 1985 bis 2003 als Vorsitzender den Dehoga-Kreisverband NOK, war als Vorstandsmitglied bei den Odenwald-Sterne-Hotels und im IHK-Prüfungsausschuss aktiv. 1996 übergab er den Betrieb an seinen ältesten Sohn. Wegbegleiter beschreiben den Hotelier aus Leidenschaft als geradlinig, ehrlich, fleißig, zuverlässig, mutig und visionär. Geschätzt wird er für seine positive, bescheidene, den Menschen zugewandte Art.

In seiner knapp bemessenen Freizeit engagierte sich Wilhelm Stumpf bei der Feuerwehr und im Gesangverein. Heute ist er nach wie vor aktiv in Feld und Garten und interessiert am Weltgeschehen. Seinen runden Geburtstag feiert er im Kreise seiner Familie und Freunde. Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen zum Ehrentag schließt sich die RNZ gerne an!