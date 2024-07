Von Alissa de Robillard

Eberbach. Ein fünftägiger Städtetrip und das noch vor den den Sommerferien. Darüber konnten sich die Neuntklässlerinnen Lina-Sophie, Maja und Ylva aus dem Hohenstaufen-Gymnasium (HSG) freuen. Sie wurden nämlich mit ihrem Podcast über künstliche Intelligenz im Schulalltag mit dem ersten Platz des Schülerwettbewerbs des Landtags ausgezeichnet.

Die drei Schülerinnen besuchen die MINT-AG des Gymnasiums und haben sich im vergangenen Dezember freiwillig dazu entschieden, an einem Wettbewerb teilzunehmen – und das auch nicht zum ersten Mal. Bereits im vorherigen Schuljahr beteiligten sich Lina-Sophie, Maja und Ylva an einem Projekt der MINT-AG. Damals entwarfen die Schülerinnen und Schüler ein Konzept für eine App, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Nutzerinnen und Nutzer bei der Nachhilfe unterstützen soll.

Gewonnen haben die Schülerinnen aber mit ihrem Podcast, indem sie die Idee der App nochmal aufnehmen. "Es geht um die Probleme im Alltag, die mit Hilfe von KI gelöst werden könnten", sagt Lina-Sophie. Die Podcastfolge, die bisher noch auf keiner Plattform veröffentlicht wurde, dauert ungefähr zehn Minuten. "Mitschüler von uns haben die Probleme eingesprochen, wir haben uns über die Lösungen unterhalten", berichtet Ylva. "Die Texte dafür haben wir selbst geschrieben", ergänzt Maja.

Alle drei könnten sich vorstellen, im neuen Schuljahr eine weitere Folge zu produzieren. "Doch nur, wenn die erste veröffentlicht wird", sind sie sich einig. Auch wenn sie die Folge erst kurz vor der Einreichungsfrist fertigstellten, steckte dennoch mindestens drei Monate Arbeit in diesem Projekt. Thema finden, Texte schreiben, aufnehmen und dann den Podcast schneiden, das koste Zeit, sagt Kirsten Pitz, die die MINT-AG betreut. "Vor allem wenn man das zum ersten Mal macht", ergänzt die Lehrerin.

Doch die drei Schülerinnen haben offensichtlich alles richtig gemacht, denn sie durften Anfang Juni nach Stuttgart in den Landtag zur Preisverleihung fahren. Nach einer Führung durch den Landtag, einem offiziellen Empfang und der Preisverleihung (bei der die Teilnehmenden die Sitzplätze der Abgeordneten einnehmen durften), waren die drei Eberbacherinnen stolze Gewinnerinnen einer Studienfahrt nach Prag. Von der sind sie am Dienstag, einen Tag vor den Sommerferien, begeistert zurück gekommen.

"Das beste an der Reise war die Gruppe, mit der wir unterwegs waren", sind sich alle einig. Von Freitag bis Dienstag waren alle Preisträgerinnen und -träger aus dem gesamten Bundesland zusammen in Prag – auf dem Programm stand Kultur, Kultur und Kultur. Fast täglich wurde den Teilnehmenden eine Führung durch die Stadt und deren kulturelle Landschaft angeboten, alles bezahlt vom Landtag. "Wenn wir Freizeit hatten, haben wir vor allem Spiele gespielt", erzählen die Schülerinnen vom HSG. Uno, Galgenmännchen und was sonst noch so mitgebracht wurde.

Es sei eine super Erfahrung gewesen, mit Schülerinnen und Schülern aus Baden-Württemberg, im Alter zwischen 13 und 25 Jahren, Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Für Oktober werde sogar ein Wiedersehen geplant.

Nun aber freuen sich Lina-Sophie, Maja und Ylva erst einmal auf die wohlverdienten Sommerferien und sind gespannt, was das neue Schuljahr bringt. Ob sie ihren Podcast fortführen oder nicht, steht noch in den Sternen. Abgeneigt, das Thema wieder aufzunehmen, sind sie aber nicht.